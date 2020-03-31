Трое депутатов Госдумы, которые летели одним самолетом с жительницей Барнаула, заболевшей коронавирусом, оказались здоровы. Об этом amic.ru рассказал Иван Лоор, представляющий в нижней палате российского парламента Алтайский край.
"Мой вчерашний экспресс-тест, как и у коллег Ивана Белекова и Валерия Елыкомова, показал отрицательный результат, все в порядке", – сообщил Лоор.
Напомним, что на борту лайнера находилась депутат АКЗС Мария Прусакова, а также известные в крае бизнесмены Павел Тулин и Александр Смирнов. Парламентарий сообщила amic.ru, что ее тест до сих пор не готов, хотя результат должен быть известен еще вчера.
Как уже сообщалось, заболевшая жительница Барнаула прибыла в краевой центр из Доминиканской Республики транзитом через Москву. На 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. Как выяснилось позже, ее муж с 20 по 28 марта находился с женой в одной квартире. Режим самоизоляции он не соблюдал, поскольку чувствовал себя хорошо. Накануне стало известно, что его анализы на коронавирус также оказались положительными.
Комментарии
А остальные?
31.03.2020 16:45
- гость -
А остальные?
а остальные разве депутаты?
10 дней надо до проявления анализа ждать
Это подпадает под фейк - в течение 4 часов были в закрытом пространстве с больной и никто не заразился?!
31.03.2020 16:50
Гость Это же депутаты! Там заранее все знают. Для народу отписались как надо, дабы не потерять рейтинг, а правды нам не узнать.
У избирателей будет +
Ещё инкубационный период не прошёл.
У них другая болезнь. Здоровых не бывает, бывают недообследованные.
Прошло уже 2 недели. Вирус либо есть либо нету. Диагностика - сутки.
Вирус думу не берет, нет матроса Железняка, и его знаменитой фразы. Думу изолировать, до осени и по самые уши. Вирус до 30 дней, Китай это при данном вирусе обнаружил.
Всех пассажиров обследовали или только жирных котов?
машку то пронесло?
Мой сын тоже летел этим самолетом. После этого он улетел в уфу. О заражении тетки узнал 29.03,2020 - ему позвонили с нашего роспотребнадзора. Вчера по прибытии в аэропорт Уфы решил пройти тест-пробу на короновирус. И что вы думаете. ответ был: пройдете у себя в барнауле.
- а что если у меня вирус и я заражу еще один самолет.
- ЛЕТИТЕ С БОГОМ.
В Москве была такая же ситуация. Ни тест не проведен, не отказали в перелете. Посадили в самолет и отправили с БОГОМ. Возможно оказался заражен и этот самолет.
Вот она "возьня" с короновирусом. Зато крику о борьбе в сми с короной за глаза.
А реально ничего не делается кроме слуг народа. А кому будут служит "слуги " в случае отсутствия народа.
Тест был в конце концов после долгих переговоров сделан только сегодня к вечеру.