Человеком надо быть. Барнаульские ателье готовы шить маски за 10 рублей

Одноразовые медицинские маски закончились в аптеках Барнаула еще несколько недель назад, а новых поступлений не ожидают до мая. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко заверил: сейчас правительство решает эту проблему и "ищет по всей стране, где их можно приобрести". Пока же многие барнаульцы обращаются в ателье и заказывают средства защиты на всю семью. Многие портные готовы шить маски едва ли не по себестоимости. Они говорят, что наживаться на такой ситуации – преступление.

Почему возник дефицит масок?

До пандемии одноразовые маски в Барнауле продавали по 3-5 рублей. Но в январе 2020 года главный поставщик этого товара в Россию – Китай – переориентировал производство на внутренний рынок и почти приостановил поставки в другие страны. Из-за ажиотажного спроса и сократившегося предложения цена на средства защиты выросла в несколько раз.

Российские производители, которые обычно выпускали 600 тысяч масок в сутки, обещают, что увеличат мощности до 5 млн штук. Но произойдет это только в середине апреля.

Пока же паникой россиян пользуются некоторые недобросовестные продавцы. Сейчас онлайн-магазин Ozon предлагают купить 50 одноразовых масок за 4890 рублей. То есть почти 100 рублей за штуку. На популярном китайском сайте цена ниже – от 50 рублей. Подключились даже барнаульские компании. Супермаркет "Лэнд24" продавал одноразовые маски за 200 рублей, за что на владельца, кстати, пожаловались в прокуратуру.

Будем шить

Зато некоторые ателье города готовы выпускать одноразовые и многоразовые маски гораздо дешевле. Их производство не рассчитано на массовый выпуск, но шить средства защиты до 50 штук в день они способны.

"У меня интересовались, смогу ли я взять заказ на 100 тысяч штук одноразовых масок, – рассказал amic.ru собственник ателье "Портной Борис". – Я отказался, потому что в моем ателье таких мощностей нет, я работаю один, и такой объем выполнить нереально. Да и спрашивали, наверное, "перекупы", которые хотели потом перепродать эти одноразовые маски в десятки раз дороже. Но вот для барнаульцев я готов их шить. Сейчас важно сбить дефицит этого товара, пока подойдут основные "силы", и маски вновь будут продавать в аптеке. Кто знает, пандемия это или нет, но лучше обезопасить себя. То, что цены на одноразовые маски доходят до 10 тысяч рублей за 100 штук, это спекуляция, и за это нужно наказывать. Я готов и за 10 рублей шить. Человеком надо быть в трудные минуты".

Есть спрос в Барнауле и на многоразовые тканевые маски. Их заказывают штучно, для всех членов семьи, ведь такие защитные средства можно использовать не один раз. Портные говорят, что их просят сшить "покрасивее", мужчины предпочитают черные маски, а девушки – цветные. Вот такая мода в условиях пандемии.

"У нас небольшие мощности, но люди просят сшить. И разные цвета, и разные модели уже появились. Сейчас у нас в работе 40 заказов, люди заказывают немного, по 5-7 штук. Шьем мы из хлопка, льна, с обратной стороны подкладка. Их можно стирать, утюжить и снова надевать. Пока мы берем 80 рублей за штуку. Как не пойти людям навстречу? В Новосибирске, где у меня живет дочь, точно такие же продают за 250 рублей. Это обдираловка в такой период", – отмечает Татьяна из ателье "Успех".

Спрос на тканевые маски резко вырос в Барнауле 27-29 марта, говорят портные. Тогда в стране объявили о вынужденных "президентских каникулах", а в краевой столице выявили первого больного коронавирусом. С 31 марта в регионе ввели бессрочный режим самоизоляции и разрешили выходить из дома только в магазины, аптеки и на работу, если сотрудника не освободили от служебных обязанностей. И маски многие барнаульцы будут надевать при каждой "вылазке".

"Число обращений резко выросло в выходные. Сейчас у нас в работе 150-200 штук масок, это все разные клиенты", – говорят в ателье "Анна До".

Заказы на маски поступают не только от частных лиц, но и от компаний. На швейном предприятии "Спецторг 22 Регион" amic.ru рассказали, что впервые взялись за такую работу.

"Мы специализируемся на пошиве одежды и обуви и раньше никогда не шили маски. Заказ массовый, не от частного лица, назвать заказчика мы не можем. Но объем большой", – рассказали в компании.

С миру по нитке

Массовый пошив средств защиты в Алтайском крае запустили и крупные текстильные предприятия.

На барнаульской фабрике "Авангард" цех по производству масок создали за неделю. Сейчас компания выпускает 7,5 тысячи штук за день, в том числе для "Марии-Ра" и "Новэкса". Но предприятие планирует запустить круглосуточную работу в две смены, тогда мощности увеличат до 15 тысяч, сообщает крайадминистрация.

На фабрике в Тальменке в Алтайском крае сейчас также дополнительно ежесуточно выпускается 10 тысяч средств для индивидуальной защиты. Производят их в "Алтайском трикотаже".

Многоразовые защитные маски для лица начал шить даже алтайский благотворительный фонд "Облака", а некоторые ателье города напрямую поставляют тканевые маски в аптеки города, их цена – от 150 рублей.

"На стоимость влияет много факторов: материал, система крепления, техника пошива. Но главное в любой тканевой маске – ее обработка. Повторно использовать изделие можно только после стирки, обработки паром и горячим утюгом. Тогда это средство защиты действительно будет таковым", – посоветовали в ателье "Силуэт".