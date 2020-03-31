Правительство Алтайского 31 марта утвердило документ, который регламентирует введение ограничительных мер (так называемый "карантин") на территории всего региона. Amic.ru подготовил памятку, что можно делать в этих условиях, как будут функционировать магазины и банки, а также что грозит нарушителям режима самоизоляции.
В каких случаях можно выйти из дома?
Покинуть жилище разрешается только для обращения за экстренной медпомощью и для поездок на работу, если есть такая необходимость. Кроме того, выйти на улицу можно за продуктами, в аптеку или чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных, но на расстоянии не более чем 100 м от дома. Для лиц старше 65 лет предусмотрена полная изоляция.
Будут ли работать магазины и аптеки?
Магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости, а также аптеки продолжат работу. При этом посетителям рекомендуется соблюдать дистанцию между собой в 1,5 м.
Будет ли работать доставка еды из ресторанов?
Доставка еды из ресторанов не попадает под ограничения.
Можно ли будет пойти на работу?
Только если это действительно необходимо. Те, кто уже работает на "удаленке", покидать квартиры не должны.
Как накажут за нарушение карантина и кто будет его контролировать?
Это момент будет проработан властями отдельно. Не исключено, что по образцу Москвы внедрят специальные пропуски, регламентирующие передвижение.
Можно ли уехать, например, из Барнаула и вернуться?
Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него. Это же касается всех остальных муниципалитетов в Алтайском крае.
Будут ли работать заправки?
Да, в штатном режиме, численность персонала на АЗС будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе.
Будут ли работать банки?
Банки продолжат свою работу во время всеобщей самоизоляции, так как относятся к числу системно значимых и жизнеобеспечивающих предприятий. ЦБ рекомендовал банкам работать в этот период как в новогодние праздничные дни. Сами банки для предотвращения коронавируса начали менять работу своих отделений, а также перевели часть сотрудников на "удаленку".
Как долго продлятся ограничения?
Точного ответа на этот вопрос нет, пока они носят бессрочный характер.
Комментарии
Молодцы давно пора !!! Закрыть надо Алтайский край совсем на выезд и въезд
Вопрос, если я на удаленной работе а супруга - нет. Она относится к категории жизнеобеспечения, авто не водит. могу ее на работу отвезти и обратно?
Как и где узнать? На автобус я ее не пущу, риска заразы больше, возить придется.
Не надо делать резких движений. Пейте теплое днем и на ночь от 40 до 65 градусов, правда с 18 лет и можно скотч очень неплохо закрывает рот, особенно 10 летний.
ЯЛЕГЕНДА
Вы все прочли или только заголрвок?)
Как вам вот это - режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него)
Почему уже не скажут прямо - карантин, ЧС?? Самоизоляция и меры это все конечно замечательно, но не дает послабление бизнесу. Чем платить аренду, налоги, зарплату? Четкого юридического обоснования режиму нет, а значит никаких льгот! Всех просто выгнали на выходные за которые все равно придется платить, вопрос - чем?
А самое главное то где : у кого накрылась работа в связи с этим где им взять средства на еду на оплату счетов?!?!?!?!?
31.03.2020 17:45
- гость -
Потому что тогда за это надо нести ответственность - а так ваши проблемы никого не волнуют.
Одни Рекомендации, ЧС ввести жаба душит, прийдется расходы населению компенсировать, а так одна показуха