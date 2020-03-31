Вторник, 31 Март, 18:02

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

А ваша компания уходит на "президентские каникулы"?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 77,73
€ 85,74
9°

2337 +501
Обь
137см +41


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Коронавирус на АлтаеПандемия коронавирусаИзменение Конституции
Новости

Карантин и самоизоляция. Что запретил Томенко жителям Алтайского края: главное

, ИА "Амител"
Меры, утвержденные губернатором, действуют бессрочно

Правительство Алтайского 31 марта утвердило документ, который регламентирует введение ограничительных мер (так называемый "карантин") на территории всего региона. Amic.ru подготовил памятку, что можно делать в этих условиях, как будут функционировать магазины и банки, а также что грозит нарушителям режима самоизоляции.

1
В каких случаях можно выйти из дома?
Покинуть жилище разрешается только для обращения за экстренной медпомощью и для поездок на работу, если есть такая необходимость. Кроме того, выйти на улицу можно за продуктами, в аптеку или чтобы вынести мусор и выгулять домашних животных, но на расстоянии не более чем 100 м от дома. Для лиц старше 65 лет предусмотрена полная изоляция.
Материалы по теме

 

2
Будут ли работать магазины и аптеки?
Магазины, которые продают продукты и товары первой необходимости, а также аптеки продолжат работу. При этом посетителям рекомендуется соблюдать дистанцию между собой в 1,5 м.
3
Будет ли работать доставка еды из ресторанов?
Доставка еды из ресторанов не попадает под ограничения.
4
Можно ли будет пойти на работу?
Только если это действительно необходимо. Те, кто уже работает на "удаленке", покидать квартиры не должны.
Материалы по теме

 

5
Как накажут за нарушение карантина и кто будет его контролировать?
Это момент будет проработан властями отдельно. Не исключено, что по образцу Москвы внедрят специальные пропуски, регламентирующие передвижение.
6
Можно ли уехать, например, из Барнаула и вернуться?
Домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него. Это же касается всех остальных муниципалитетов в Алтайском крае.
7
Будут ли работать заправки?
Да, в штатном режиме, численность персонала на АЗС будет соответствовать эпидемиологической обстановке в регионе.
8
Будут ли работать банки?
Банки продолжат свою работу во время всеобщей самоизоляции, так как относятся к числу системно значимых и жизнеобеспечивающих предприятий. ЦБ рекомендовал банкам работать в этот период как в новогодние праздничные дни. Сами банки для предотвращения коронавируса начали менять работу своих отделений, а также перевели часть сотрудников на "удаленку".
9
Как долго продлятся ограничения?
Точного ответа на этот вопрос нет, пока они носят бессрочный характер.
Материалы по теме

 

Автор:
Артем Кузнецов корреспондент 89231654024

Комментарии

31.03.2020 17:18
ЯЛЕГЕНДА

Молодцы давно пора !!! Закрыть надо Алтайский край совсем на выезд и въезд

31.03.2020 17:26
krash

Вопрос, если я на удаленной работе а супруга - нет. Она относится к категории жизнеобеспечения, авто не водит. могу ее на работу отвезти и обратно?
Как и где узнать? На автобус я ее не пущу, риска заразы больше, возить придется.

31.03.2020 17:30
bservice

Не надо делать резких движений. Пейте теплое днем и на ночь от 40 до 65 градусов, правда с 18 лет и можно скотч очень неплохо закрывает рот, особенно 10 летний.

31.03.2020 17:31
- гость -

ЯЛЕГЕНДА

Вы все прочли или только заголрвок?)

Как вам вот это - режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из него)

31.03.2020 17:45
- гость -

Почему уже не скажут прямо - карантин, ЧС?? Самоизоляция и меры это все конечно замечательно, но не дает послабление бизнесу. Чем платить аренду, налоги, зарплату? Четкого юридического обоснования режиму нет, а значит никаких льгот! Всех просто выгнали на выходные за которые все равно придется платить, вопрос - чем?

31.03.2020 17:46
месный

А самое главное то где : у кого накрылась работа в связи с этим где им взять средства на еду на оплату счетов?!?!?!?!?

31.03.2020 17:48
месный

31.03.2020 17:45
- гость -

Потому что тогда за это надо нести ответственность - а так ваши проблемы никого не волнуют.

31.03.2020 17:56
111

Одни Рекомендации, ЧС ввести жаба душит, прийдется расходы населению компенсировать, а так одна показуха

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
17:57
Американский инфекционист предупредил о второй волне коронавирусной инфекции 0
17:40
Беременная таксистка в Барнауле украла с карты почти 26 тысяч рублей 0
17:32
В России за сутки зарегистрировали 500 случаев заражения COVID-19 3
17:20
Пал прошлогодней травы привел к пожарам в Алтайском крае 0
17:15
Женщина с Алтая решила купить щенка с доставкой на такси и потеряла деньги 2
17:05
Карантин и самоизоляция. Что запретил Томенко жителям Алтайского края: главное 8
17:02
В Алтайском крае вводят режим самоизоляции. Бессрочно 26
16:56
Пустые города и дикие животные. Как природа берет свое в карантинных мегаполисах 0
16:40
Алтайские думцы, летевшие с женщиной, зараженной COVID-19, узнали анализы 13
16:30
До 3 тысяч рублей на счет. Как "МегаФон" поддерживает абонентов, оставшихся дома 0
16:10
"Улица – мой дом". Почему барнаульцы выходят из квартир, несмотря на пандемию 7
15:56
Два человека погибли при пожаре в Алтайском крае 0
15:45
Из дома ни ногой. Как решить проблемы на нерабочей неделе дистанционно 1
15:32
За распространение фейков о коронавирусе россиян ждет до пяти лет тюрьмы 17
15:19
Вступительные экзамены в вузы могут перенести из-за пандемии 1
15:14
Деньги на карантине. Алтайские отделения Россельхозбанка меняют режим работы 0
15:05
201 тысяча человек находится под наблюдением из-за коронавируса в России 0
14:51
Суд над экс-правоохранителем из "дела Надвоцкого" остановили на финишной прямой 0
14:42
Мать больного коронавирусом младенца рассказала про симптомы болезни 3
14:20
"Подслушано" в Барнауле: что жители города говорят о COVID-19 и причем тут матрица 5D 9
14:10
Бесплатные онлайн-курсы и стажировка в "Мегафоне": как с пользой провести карантин 0
14:05
Авиакомпания "Победа" отменила до лета все рейсы из Москвы на Алтай 0
13:46
Врачи рассказали, как вылечиться от коронавируса без лекарств 9
13:31
Российские ретейлеры запретят оплачивать заказы наличными 9
13:16
А из нашего окна... Как выглядит Барнаул в домашних фотозаметках amic.ru 4
13:03
Миллион абонентов каждый день: факты о мобильном приложении "Мой Tele2" и не только 0
13:00
В Новосибирской области вводят режим самоизоляции 30
12:52
Дороги не закроют на Алтае из-за карантина. Автобусы не ездят только в Казахстан 0
12:48
Работодатели Барнаула стали на треть чаще искать работников на "удаленку" 1
12:31
Россияне рассказали, как долго они готовы работать без отпуска 4
12:16
Петиция с требованием закрыть границы Алтайского края появилась в Сети 23
12:01
Просто и постно: видеорецепт вкуснейших голубцов с перловкой и тимьяном 0
11:41
"У коров нет выходных": жителей Алтая готовы обеспечить едой во время карантина 0
11:37
Ученые установили дальность поражения человеческим чиханием 12
11:16
Алтайские медики призывают людей оставаться дома 26
11:03
Пока все дома. Как перевести офис на "удаленку" и не снизить показатели 0
10:46
Трамп заявил, что Россия направила в США самолет с медоборудованием 63
10:34
Россияне начали массово скупать морозильные камеры 8
10:23
На барнаульской трассе загорелся автомобиль "Волга" 0
10:11
Как пробки, только во время коронавируса. "Яндекс" запустил новый сервис 1
10:01
Новые возможности: что важно знать о материнском капитале в 2020 году 0
09:50
Барнаульские дорожники приступили к санитарной очистке улиц 1
09:45
Рэпер Гуф натравил свою собаку на соседскую и транслировал это в прямом эфире 9
09:33
Барнаульскую больницу переоборудуют под госпиталь для пациентов с COVID-19 23
09:16
Врачи выявили связь между ожирением и COVID-19 5
09:05
На карантине: крупный провайдер в Барнауле сделал бесплатным доступ к контенту 5
08:49
Ксения Собчак переболела коронавирусом 14
08:31
Слишком соленая пища ослабляет иммунитет 0
08:10
Хабиб Нурмагомедов сообщил о возможном срыве боя с Фергюсоном 0
08:06
Как заработать на оптовой торговле без вложений. Инфографика 2
07:51
Ученые нашли новый способ диагностики рака мозга 0
07:36
Без шуток и коронавируса. Как изменится жизнь россиян в апреле 2020 года? 6
07:22
А будет ли завтра работа? Барнаульцы откладывают покупку жилья 7
07:03
Это фиаско. Автоэксперт рассказал, как не потерять деньги и авто сразу после покупки 8
06:48
Неизвестное известное. Как правильно мыть руки 3
06:32
Животные, которые как никогда хотят быть ближе: позитивная фотоподборка 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.