В Алтайском крае вводят ограничения для движения большегрузных машин

С 1 по 30 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения Алтайского края вводят запрет на движение машин с нагрузкой на ось более шести тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Запрет необходим для сохранения дорог в условиях паводка. Как отмечают в Минтрансе, из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет прочность, вследствие чего дорожное покрытие начинает разрушаться.
Ограничение не коснется международных перевозок, пассажирских автобусов, транспортировки пищевых продуктов и топлива, доставки почты и техники для ликвидации бедствий. Остальным для перемещения придется получить специальное разрешение в "Алтайавтодоре".
Напомним, из-за разлива рек и таяния снега в крае остается высокий риск мощного паводка, который может привести затоплению дорог и населенных пунктов.
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