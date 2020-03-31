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В Алтайском крае вводят ограничения для движения большегрузных машин

, ИА "Амител"
Это не коснется лишь международных перевозок, а также автобусов и спецтехники
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 по 30 апреля на дорогах регионального и межмуниципального значения Алтайского края вводят запрет на движение машин с нагрузкой на ось более шести тонн. Об этом сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Запрет необходим для сохранения дорог в условиях паводка. Как отмечают в Минтрансе, из-за таяния снега и разлива рек грунт переувлажняется и теряет прочность, вследствие чего дорожное покрытие начинает разрушаться.

Ограничение не коснется международных перевозок, пассажирских автобусов, транспортировки пищевых продуктов и топлива, доставки почты и техники для ликвидации бедствий. Остальным для перемещения придется получить специальное разрешение в "Алтайавтодоре".

Напомним, из-за разлива рек и таяния снега в крае остается высокий риск мощного паводка, который может привести затоплению дорог и населенных пунктов.

  

 

 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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