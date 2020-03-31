Эпидемиолог: Россия подходит к пику заболеваемости коронавирусом

Россия приближается к пику заболеваемости COVID-19. Об этом РИА "Новости" заявил внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
По его словам, статистика заболеваемости будет расти еще несколько дней, после чего пойдет на спад. Это возможно благодаря приказам о самоизоляции и ограничению передвижения граждан, которые сейчас принимаются по всей стране.
Также он добавил, что, как и другие респираторные вирусы, COVID-2019 особенно активен только в холодное время года, и полностью на спад заболевание пойдет в апреле – мае.
Напомним, что на данный момент в России зарегистрировано 2337 случаев заболевания коронавирусом. В Алтайском крае два пациента болеют COVID-19.
Как сообщал amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции в крае.
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