Барнаул во время изоляции. Фоторепортаж с улиц краевой столицы

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru
Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по улицам Барнаула и убедился, что многие горожане в связи с риском распространения коронавируса все же предпочли остаться дома, нежели провести время на свежем воздухе.
Несмотря на теплую погоду в этот солнечный день, даже на центральных улицах краевой столицы сейчас довольно мало людей. Лишь молодежь предпочла не сидеть дома и собирается на скамейках и в других ранее людных местах.
Примечательно, что все больше горожан теперь носят защитные маски. Тем не менее находятся и те, кто ходит и без средств защиты.
Сейчас в Алтайском крае зафиксировано два зараженных COVID-19, а власти региона уже объявили режим всеобщей самоизоляции.
Комментарии
На фотках граждане в масках. Блатные? Родственники работников аптек?
Скоро будут останавливать на улице и спрашивать, а где вы масочку купили? только не надо врать, что сами сшили, самопальную сразу видно