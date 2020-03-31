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Барнаул во время изоляции. Фоторепортаж с улиц краевой столицы

, ИА "Амител"
Горожане продолжают выходить из домов, но уже намного реже

Фото: Вячеслав Мельников / amic.ru

Фотокорреспондент amic.ru прогулялся по улицам Барнаула и убедился, что многие горожане в связи с риском распространения коронавируса все же предпочли остаться дома, нежели провести время на свежем воздухе.

Несмотря на теплую погоду в этот солнечный день, даже на центральных улицах краевой столицы сейчас довольно мало людей. Лишь молодежь предпочла не сидеть дома и собирается на скамейках и в других ранее людных местах.

Примечательно, что все больше горожан теперь носят защитные маски. Тем не менее находятся и те, кто ходит и без средств защиты.

Сейчас в Алтайском крае зафиксировано два зараженных COVID-19, а власти региона уже объявили режим всеобщей самоизоляции.

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Автор:
Вячеслав Мельников Фотокореспондент +7-913-024-77-27

Комментарии

31.03.2020 18:29
гость

На фотках граждане в масках. Блатные? Родственники работников аптек?

31.03.2020 18:30
гость

Скоро будут останавливать на улице и спрашивать, а где вы масочку купили? только не надо врать, что сами сшили, самопальную сразу видно

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