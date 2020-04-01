Врачи назвали два продукта, которые помогают избежать рака молочной железы

Ученые обнаружили, что лук и чеснок помогают снизить риск развития рака молочных желез. Об этом сообщает издание dni24.com.
Лук и чеснок – продукты, богатые минералами и микроэлементами, которые в целом полезны для организма человека. Они приводят в норму уровень липидов в крови, но для женщин у них открылось еще одно свойство. Ученые из Нью-Йоркского университета и Университета Пуэрто-Рико доказали, что они снижают риск развития рака молочной железы.
Согласно исследованию, команда ученых на протяжении шести лет наблюдала за группой из 660 женщин. За время наблюдений они выявили, что регулярное наличие в рационе лука и чеснока снижает риск развития рака до 70%. Как отметил руководитель исследования Гаури Десаи, они богаты флавонолами и органосульфатами, что препятствует повреждению клеток.
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