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"Деньги закончатся": историк предложил не строить корпус АлтГУ из-за коронавируса

, ИА "Амител"
Данил Дегтярев уверен, что сейчас строить корпус нельзя

Известный барнаульский историк Данил Дегтярев призвал отложить строительство нового корпуса АлтГУ на площади Сахарова из-за экономического кризиса в связи с распространением коронавируса. По мнению историка, в будущем многие студенты привыкнут обучаться дистанционно, поэтому необходимости в новом корпусе нет. 

"По России, да и по миру шагает экономический кризис. Чем он вызван – сказать не берусь, но его наличие признал даже Путин. Очевидно, что в условиях кризиса будут сокращены расходы. Вероятно, это коснется проектов "на перспективу". Именно к таким и относится новый корпус Алтайского государственного университета в сквере на площади Сахарова", – пишет историк на своей странице в соцсети.

По мнению Данила Дегтярева, возможно, в центре города выроют котлован, поставят забор, а деньги федеральные власти не выделят. В итоге в Барнауле вслед за ледовым дворцом "Алтай" и художественным музеем на площади Октября появится очередной долгострой.

"Второе – это масштабный переход на дистанционное обучение, вызванный эпидемией. Сейчас вузы России (в том числе АГУ) накопят опыт такого обучения, который можно и нужно использовать в дальнейшем. Многие специальности вполне могут работать в таком виде и в обычное время (там, где превалирует теория). Перевод части занятий на "дистанционку" снимет проблему нехватки аудиторий. Ведь студенты в сам вуз станут ходить меньше. А если совместить это с упорядочиванием расписания, то свободных аудиторий будет хватать с избытком. Даже часть помещений можно будет переоборудовать под лаборатории", – пришел к выводу историк.

Ранее стало известно, что Алтайский государственный университет заказал изыскательные работы на месте сквера на площади Сахарова за 800 тысяч рублей. Аукционы были проведены в феврале. На месте уже ведется разработка градостроительного плана участка. 

Возвести здание планируют на месте небольшого зеленого сквера рядом с площадью Сахарова по адресу ул. Димитрова, 66. При этом придется вырубить всего 15 кленов. Взамен внутри корпуса появится большой зимний сад. Проекта еще нет, но в вузе уверяют, что учебных аудиторий студентам не хватает, а строить в центре Барнаула негде.

Многие активисты выступают против, утверждая, что здание нарушит архитектурный ансамбль площади Сахарова. Сам же ректор АлтГУ Сергей Бочаров назвал этот сквер местом, где "многие барнаульцы справляют нужду".

Ожидается, что строить корпус смогут начать в ближайшие два-три года.

 

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.04.2020 08:13
вопрос- ответ

и это правильно.

1.04.2020 08:31
- гость -

Мнение дремучего ретрограда.

1.04.2020 08:39
рыбий глаз

Очевидно, что ректор сам справляет нужду в этом неухоженном сквере, вместо того, чтобы приказать благоустроить этот сквер.

1.04.2020 08:41
- гость -

Зачем он нужен. Идёт цифра.

1.04.2020 08:47
Пионер

Не из-за вируса, а так как он не нужен в принципе.

1.04.2020 09:04
Гость

Кто такой Дегтярев? Если такой умный и все знает, может его сразу - в Москву, правой рукой Путина станет? Человек не добился ничего серьезного ни на научном поприще, ни одного дерева не посадил, ни семьи не создал - зато учит, как жить и что делать. Смешно!

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