Грузовой поезд сбил жителя Алтайского края

Грузовой поезд сбил жителя Троицкого района Алтайского края, когда тот шел по железнодорожным путям, информирует пресс-служба УТ МВД по СФО.
Как установили сотрудники транспортной полиции, 38-летний мужчина направлялся через железную дорогу в гости к своей сестре. На предупреждающие сигналы локомотива гражданин никак не отреагировал. В результате наезда пострадавший получил множественные переломы, бригада скорой помощи доставила его в Троицкую ЦРБ. По предварительным данным, мужчина был пьян.
Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. О текущем состоянии мужчины не сообщается.
Комментарии
Алкаголь делает свое дело.