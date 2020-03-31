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Грузовой поезд сбил жителя Алтайского края

, ИА "Амител"
Мужчина никак не отреагировал на сигналы машиниста
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Грузовой поезд сбил жителя Троицкого района Алтайского края, когда тот шел по железнодорожным путям, информирует пресс-служба УТ МВД по СФО.

Как установили сотрудники транспортной полиции, 38-летний мужчина направлялся через железную дорогу в гости к своей сестре. На предупреждающие сигналы локомотива гражданин никак не отреагировал. В результате наезда пострадавший получил множественные переломы, бригада скорой помощи доставила его в Троицкую ЦРБ. По предварительным данным, мужчина был пьян.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали произошедшего. О текущем состоянии мужчины не сообщается.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

1.04.2020 06:00
- гость -

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