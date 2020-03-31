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Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

, ИА "Амител"
Глава региона призвал земляков проявить терпение и оставаться дома во время режима самоизоляции

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.

Глава региона призвал всех жителей проявить терпение, воздержаться от выхода из дома и выполнять все инструкции органов власти. По его словам, появляться на улицах стоит только при острой необходимости — купить продукты, лекарства, вынести мусор либо решить "какие-то действительно важные жизненные проблемы".

"Будьте дисциплинированы. Побеспокойтесь о себе, своих родных, близких, соседях. Я убеждён, что взаимное уважение друг к другу, ответственность и здравый смысл позволят нам достойно пройти этот сложный период. Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы", — подытожил губернатор.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

31.03.2020 18:48
111

может пора принимать решения и брать на Себя ответственность вводи ь ЧС, а так одни советы и рекомендации

31.03.2020 18:58
Лёха

Органы защиты Конституционного строя есть в крае?

31.03.2020 19:00
Лёха

Ну это же не пандемия это покушение на основы Конституционного строя.
Ну пусть граждане сами выберут что им важнее.

31.03.2020 19:01
Мимопроходящий

А тех двух тупоголовых, что поперлись во время пандемии в путешествие и таки привезли вирусяку на Алтай, накажут или наградят?

31.03.2020 19:15
- гость -

Глава региона нам не земляк.

31.03.2020 19:16
Алиса

"Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы", — подытожил губернатор."

Все правильно сказал. Сейчас от каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация.

31.03.2020 19:17
- гость -

Губернатор сообщил, что ищут, где купить маски, но они подскочили в цене.
Надо искать не маски, а оборудование по изготовлению и сырьё. Понятно, что это в Китае. Есть же прямые связи. Купите станки, пошлите дальнобоев, чтобы доставили срочно.
В любом случае, мир поменялся и маски впредь будут востребованы не только у нас, но и в других регионах. В крае много безработных. открытием цехов по изготовлению масок частично решите и проблему занятости населения.

31.03.2020 19:48
- гость -

Маски предлагаете в Китае покупать?)
Может быть и лес покупать у Китая?

31.03.2020 19:59
вопрос- ответ

все то у нас с опозданием.

31.03.2020 20:07
- гость -

Нормальный губернатор. Замечательное обращение. Кто соображает будут беречь себя.

31.03.2020 20:07
Алиса


31.03.2020 19:22
- гость -

Вот когда тебе интернет и ТВ вырубят тогда поймешь кто тут балаболка. А если свет вырубить, так вообще кранты придут.

31.03.2020 20:11
- гость -

31.03.2020 19:22
- гость -

Лола тут, это другая Алиса, Alisa зарегистрированная, успокойся
я масок не шью.

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