Губернатор Виктор Томенко обратился к жителям Алтайского края

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко записал видеообращение к жителям региона в связи с введением режима всеобщей самоизоляции.
Глава региона призвал всех жителей проявить терпение, воздержаться от выхода из дома и выполнять все инструкции органов власти. По его словам, появляться на улицах стоит только при острой необходимости — купить продукты, лекарства, вынести мусор либо решить "какие-то действительно важные жизненные проблемы".
"Будьте дисциплинированы. Побеспокойтесь о себе, своих родных, близких, соседях. Я убеждён, что взаимное уважение друг к другу, ответственность и здравый смысл позволят нам достойно пройти этот сложный период. Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы", — подытожил губернатор.
Комментарии
может пора принимать решения и брать на Себя ответственность вводи ь ЧС, а так одни советы и рекомендации
Органы защиты Конституционного строя есть в крае?
Ну это же не пандемия это покушение на основы Конституционного строя.
Ну пусть граждане сами выберут что им важнее.
А тех двух тупоголовых, что поперлись во время пандемии в путешествие и таки привезли вирусяку на Алтай, накажут или наградят?
Глава региона нам не земляк.
"Мы обязательно справимся с этим испытанием. Берегите себя, будьте здоровы", — подытожил губернатор."
Все правильно сказал. Сейчас от каждого из нас зависит, как будет развиваться ситуация.
Губернатор сообщил, что ищут, где купить маски, но они подскочили в цене.
Надо искать не маски, а оборудование по изготовлению и сырьё. Понятно, что это в Китае. Есть же прямые связи. Купите станки, пошлите дальнобоев, чтобы доставили срочно.
В любом случае, мир поменялся и маски впредь будут востребованы не только у нас, но и в других регионах. В крае много безработных. открытием цехов по изготовлению масок частично решите и проблему занятости населения.
Маски предлагаете в Китае покупать?)
Может быть и лес покупать у Китая?
все то у нас с опозданием.
Нормальный губернатор. Замечательное обращение. Кто соображает будут беречь себя.
31.03.2020 19:22
- гость -
Вот когда тебе интернет и ТВ вырубят тогда поймешь кто тут балаболка. А если свет вырубить, так вообще кранты придут.
31.03.2020 19:22
- гость -
Лола тут, это другая Алиса, Alisa зарегистрированная, успокойся
я масок не шью.