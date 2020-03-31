Минюст предложил прекратить регистрацию браков и разводов

Министерство юстиции РФ предложило главам регионов приостановить регистрацию браков и разводов из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте ведомства.
Ограничительные меры планируют внедрить до 1 июня, а уже запланированные даты государственной регистрации заключения брака рекомендуют перенести на более поздний срок. В случае если перенос даты невозможен, то на регистрации в загсе должны присутствовать только молодожены – без гостей и свидетелей.
"В исключительных случаях при невозможности изменения даты государственную регистрацию следует проводить лишь в присутствии вступающих в брак лиц, не допуская приглашенных", – сказано в сообщении Минюста.
По последним данным, в России зафиксировали 2337 случаев коронавируса, 17 человек умерли, выздоровел 121 пациент. В Алтайском крае два инфицированных COVID-19.
Комментарии
Надо ещё прекратить прощание с ушедшими в мир иной в ритуальных залах по старости и болезням,не зависящим от пандемии - если уж запрещать,то до кучи.
Не додумались...(((