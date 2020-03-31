Какие регионы России ушли на самоизоляцию из-за коронавируса. Инфографика

Алтайский край с 31 марта начинает жить в режиме самоизоляции. И не только он. Об этом заявили уже большинство регионов России. И ситуация продолжает меняться каждые несколько минут. Жители теперь могут покидать свои дома только в случае острой необходимости. Власти рассчитывают, что это поможет бороться с распространением коронавирусной инфекции в стране. Сколько продлится этот режим, пока не может сказать никто. В ряде регионов заявили, что пока до 5 апреля, однако предполагают, что он будет продлен. Власти Алтайского края даты окончания режима не поставили. Как Россия переходит в режим самоизоляции, показывает наша инфографика.
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Комментарии
Прекратите уже называть это смоизоляцией! Это принудительная изоляция и незаконное ограничение прав и свобод граждан!!!
Вокруг так много информации про коронавирус, что в ней можно утонуть. Мы решили резюмировать самое важное и собрали для вас 80 фактов про заболевание. Надеемся, этот сборник поможет вам разобраться в вопросе.
Факт 1. Covid-19 и SARS-CoV-2 - не одно и то же. Covid-19 - это заболевание (D - сокращение от 'disease'), вызванное новым коронавирусом. SARS-CoV-2 - название самого вируса.
Факт 2. CoV - сокращение от CoronaVirus, коронавирус. Так называется семейство вирусов (всего их около 40), которые внешне напоминают солнечную корону из-за шиповидных отростков.
Факт 3. Коронавирусы - самозванцы от биологии. Наконечник каждого шипа "имитирует" молекулу полезного вещества, так что клеточные рецепторы с радостью сами затягивают ее в себя - а за шипом в клетку продавливается весь вирус. Так происходит заражение.
Факт 4. Термин "новый коронавирус" (novel или nCoV) означает, что раньше он не встречался не только ученым, но и нашим клеткам.
Факт 5. За 2 млн лет эволюции наша иммунная система научилась бороться с большинством известных инфекций, но новый коронавирус застает ее врасплох - поэтому с ним так тяжело справиться и так легко заразиться.
Факт 6. Попав в клетку, вирус "захватывает" над ней контроль и заставляет бесконечно производить собственные копии - вместо привычных ей белков. Начинается цепная реакция. В итоге клетка погибает, но носитель инфекции становится заразным.
Факт 7. На начальном этапе заражения новый коронавирус активно размножается в горле и верхних дыхательных путях. Потом инфекция опускается ниже и может добраться до легких, вызывая воспаление.
Факт 8. Именно поэтому первый симптом заражения - кашель. Уже потом начинает повышаться температура.
Факт 9. Или не начинает - у 30% пациентов в Ухане температура на момент прибытия в больницу была не выше нормы.
Факт 10. У многих заразившихся (18% или почти каждого пятого) нет даже кашля. Болезнь протекает вообще без симптомов - человек может даже не подозревать, что болен.
Факт 11. При этом такой бессимптомный больной всё равно является активным носителем инфекции и может заражать других.
Факт 12. Если Covid-19 протекает в легкой форме, его симптомы очень похожи на обычный сезонный грипп: сухой кашель, температура, общая слабость, иногда боль в мышцах или головная боль.
Факт 13. Лечится он тоже точно так же, как обычный грипп - в домашних условиях, симптоматически.
Факт 14. Один из самых необычных симптомов коронавируса - потеря чувства вкуса и/или обоняния.
Факт 15. Он встречается не у всех инфицированных, но может быть и единственным симптомом.
Факт 16. Так что если вы вдруг перестали чувствовать запахи или вкусы, это повод насторожиться и принять меры.
Факт 17. Важно: носитель нового коронавируса становится опасен для окружающих сразу после заражения - задолго до того, как у него появятся или не появятся первые симптомы.
Факт 18. Хорошая новость: чем более смертоносен опасный вирус, тем хуже он распространяется. Убив своего хозяина, вирус больше не может заражать других. Поэтому вирус редко мутирует в более смертоносную форму - это не в его интересах.
Факт 19. Плохая новость: SARS-CoV-2 - как раз из другой категории. Этот вирус делает хозяина разносчиком заразы, но проявляется не сразу или не проявляется вообще, так что носитель успевает заразить еще нескольких человек.
Факт 20. В среднем каждый носитель нового коронавируса успевает заразить от 2 до 4 здоровых людей. Это число выше, чем у сезонного гриппа (1,3), но ниже, чем у кори (12+).
Факт 21. Хотя, как и у любой инфекции, у коронавируса SARS-CoV-2 есть так называемые суперспредеры - носители, которые заражают несравнимо больше людей: сотни, а то и тысячи.
Факт 22. В Южной Корее вирус удавалось сдерживать, пока число заболевших не достигло 30. Но женщина, получившая кодовое название "Пациент 31", заразила сразу около 1200 человек.
Факт 23. Выяснилось, что она была очень религиозной и продолжала ходить в церковь, несмотря на кашель и высокую температуру, игнорируя распоряжения корейских властей.
Факт 24. За 10 дней число зараженных в Южной Корее выросло с 30 до 5000.
Факт 25. Уровень смертности от Covid-19 пока сложно подсчитать с точностью, но большинство исследований оценивают его на уровне 1-3%.
Факт 26. Это примерно в 20 раз выше, чем у сезонного гриппа, но даже близко не дотягивает до предшественников коронавируса SARS (10%) и MERS (25%).
Факт 27. Смертность от Covid-19 сильно зависит от общей нагрузки на систему здравоохранения и скорости оказания помощи: если в Германии она составляет всего 0,3%, то в Италии - почти 9%.
Вообщем достоверных фактов 80 пунктов . Не буду забивать поляну,кому интересно продолжение - на BBC русская служба новостей.28 марта.
Ой посмотрите на него! Незаконное ограничение свободы передвижений, изоляция... А ты что хочешь? Ходить и заражаться и заражать, неужели невозможно дома посидеть и поберечь себя и окружающих. Куда идти собрались все вы, кто ноет, что незаконна самоизоляция? Шашлычки пожарить, погулять? Ну потом не нойте в случае чего. Не могут блин посидеть какое то время дома. Работать надо? Денег нет? На удаленке работать, если ваш работадатель говорит, что это невозможно, и уволит, это как раз нарушение и незаконно, а не самоизоляция. Во всем мире самоизолируются, а до вас еще не дошло, как все серьезно что ли? Просто бесят такие!