Барнаульцы пожаловались на грязь в городской маршрутке

Фото: Barnaul 22
Подписчики сообщества Barnaul 22 пожаловались на ужасные условия в маршрутном такси № 80 города Барнаула.
"Вот так придерживаются санитарных норм... Ужасная грязь", – посетовал автор заметки.
По приложенным к посту фотографиям видно, что в салоне транспорта много пыли и грязи. Ряд комментаторов подчеркнули актуальность этой темы, а также отметили, что проблема существует не только на этом маршруте, но и на некоторых других.
"Ни разу не видел чистый 80-й маршрут. Постоянно спинки грязные. Аж колени потом все грязные", – отметил один из пассажиров микроавтобуса.
Впрочем, нашлись среди комментаторов и те, кто упрекнул автора поста за несоблюдение самоизоляции, а также и других пассажиров в нечистоплотности, по вине которых общественный транспорт страдает от грязи и пыли.
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