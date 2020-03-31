У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностировали коронавирус

У главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко диагностирован коронавирус, сообщил телеканал "Россия 24".
Врачи рассказали, что Проценко "чувствует себя удовлетворительно" и находится в больнице в Коммунарке.
24 марта Проценко встречался с Путиным и членами правительства в Коммунарке. На встрече главврач пожал руку российскому лидеру.
Комментируя новость о заболевании Проценко, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что "Путин регулярно тестируется на коронавирус, все нормально".
Ранее Песков рассказывал, что даже в условиях распространения коронавируса глава государства не отказался от привычки здороваться с собеседниками за руку, соблюдая при этом все необходимые меры предосторожности.
Комментарии
Ой, что же это делается?
7 лет тюрьмы теперь.