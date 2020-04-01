Как Барнаул победил эпидемию холеры при советской власти

По состоянию на 31 марта в России зарегистрировано около 2,4 тысячи случаев заболевания коронавирусом в 73 регионах. Погибло более 20 человек. Инфекция все активнее проникает в Сибирь – здесь выявлено почти 100 заболевших. В Алтайском крае коронавирус нашли у троих человек, в том числе у супружеской пары из Барнаула.
Эпидемия серьезно меняет нашу жизнь. В школах и вузах отменили занятия, закрыли ТРЦ, кафе и рестораны, фитнес-центры и бассейны, массовые мероприятия перенесли на неопределенный срок. Более чем в 50 регионах России ввели режим самоизоляции.
Появление COVID-19 в Алтайском крае заставил вспомнить, как боролись с эпидемиями в Барнауле в прошлом веке. Тогда жители массово умирали от холеры и тифа. За последние 130 лет больше всего проблем доставили вспышки холеры в 1892, 1908 и 1973 годах, а также эпидемия сифилиса в 1920-е годы. Как тогда справлялись с чрезвычайной ситуацией – в материале amic.ru.
Болезнь косила простой люд
Две крупнейшие эпидемии холеры в Барнауле пришлись на 1892 и 1973 годы. К первой – в конце XIX века – власти оказались совершенно не готовы, тогда умерли сотни горожан. Во второй раз, почти через сто лет, город справился с эпидемией за два месяца. Вот что написано в книге врача Марии Анисимовой "Первая городская больница. История-летопись. Годы 1897-2007":
"Холерный 1892 год застал город Барнаул не подготовленным. Холера двигалась из Ташкента, и очень быстро. Город едва успел предпринять "санитарно-полицейские меры" до прибытия грозной гостьи. Болезнь принялась за свою разрушительную работу – "косила простой люд". По данным притча Барнаульского собора (регистрация родившихся и умерших осуществлялась в церквях) за период с 3 августа по 1 октября 1892 года от холеры умерло 462 человека (общая численность была менее 20 тысяч жителей, – прим. amic.ru), но на самом деле их было больше, так как не всех умерших регистрировали. На дело борьбы с холерной эпидемией город потратил из запасного капитала 9599 рублей 32 копейки (примерно 10 млн рублей в нынешних ценах, – прим. amic.ru). Тяжелый холерный год показал, какую дорогую цену платят за отсутствие правильно организованной медицинской помощи."
В 1892 году холера пришла из Средней Азии. За санитарным кордоном построили холерные бараки (сейчас это район офиса Сбербанка на Комсомольском, 106а). Там больных лечил врач Альбин Нездвецкий. В бараках умерло 147 человек, вылечилось 43. Спустя несколько лет "холерные бараки" вновь стали использовать по назначению.
После эпидемии в Барнауле стали выяснять ее причины. Было принято решение об осушении старой части города. Именно тогда стали прокладывать первые канавы вдоль улиц в районе Барнаулки (например, на Горького, улицах Олонских). Большой проблемой был пруд. Его признали рассадником холеры и предложили спустить (1893 год), но царские власти запретили это делать, ведь пруд был нужен для работы завода. Также обнаружилось, что в Зайчанской части (район западнее Красноармейского) – ужасная скученность населения. Но это был бедный район, поэтому возможности расселить людей просто не было. Зато там решили вырыть колодцы с чистой водой, качество которой постоянно проверялось городскими властями.
В 1908 году произошла новая вспышка холеры и "холерные бараки" заработали снова. Впрочем, эта эпидемия оказалась не серьезная, как в конце века: в этот раз заболело 103 барнаульца, умерло 64. Новая вспышка пришлась уже на советские годы.
Занятия в школах отменили на месяц
Кстати, интересно, что эпидемии холеры в Барнауле в 1892 году и в 1973-м имели тесную взаимосвязь. Умерших от холеры барнаульцев в конце XIX века похоронили на Нагорном кладбище. А в 1970-е произошло частичное разрушение обрывистого края горы, как раз там, где были захоронены умершие от холеры 80 лет назад. Несколько гробов с трупами упали на узкий берег Оби внизу. Это было в августе 1973 года, на берегу было много загорающих горожан, которые подошли к старым гробам и мертвецам и заразились от них холерой, не зная об этом. Так началась барнаульская эпидемия.
"Я помню это время, я должен был пойти 1 сентября в третий класс, но занятия в школах Барнаула отменили на месяц. Также появились люди в масках, дома мы все мыли руки с хлоркой, продукты стали продавать только в бумажной упаковке (а до эпидемии продавцы подавали хлеб руками, самообслуживания еще не было). Но холера – это не коронавирус, уже существовала вакцина. Да и карантин для заболевших был жесткий, не то что сейчас. Во время эпидемии 1973 года не желающих идти из дома в больницу заболевших привозили туда принудительно врачами с милицией. Мне тогда было 10 лет, но я помню, как рассказывал тогда отец об этом", – поделился воспоминаниями краевед Владимир Терешкин.
А вот что пишет Анисимова в своей книге об этих событиях:
"В августе 1973 года в городе обнаружена холера. По приказу горздравотдела (29.08.73), на основании распоряжения ЧПК (чрезвычайной противоэпидемической комиссии), БСМП в суточный срок открывает провизорный госпиталь на 450 коек в общежитии кооперативного техникума по проспекту Комсомольский, 104 (напротив Горбольницы). Первый этаж пятиэтажки – приемный покой, второй, третий и четвертый этажи – стационар (пятый этаж из-за отсутствия воды не функционировал). Благо, студенты были на каникулах, а в сентябре – у них полевые работы. Твердый инвентарь завозить не пришлось – в основном все студенческое. Взяли из больницы только посуду и белье. Питание госпитализированных осуществлялось из пищеблока больницы. Особой подготовки на открытие филиала не потребовалось: открывались, принимая больных.
Главной медсестрой госпиталя была назначена старшая медсестра энтероколитного отделения Зоя Ильинична Безроднова 1918 года рождения. Старшими медсестрами провизорных отделений назначались опытные медсестры инфекционных отделений, сестры-хозяйки – также из отделений БСМП. Поскольку никакой изоляции из-за отсутствия ограды в общежитии не существовало, в госпитале были выставлены милицейские посты. К 1 октября 1973 года надобность в госпитале отпала. БСМП выполнила распоряжение ЧПК".
"Поветря"
Последний резонансный случай относится уже к 1980-м годам. Про эпидемию 1982 года известно, что заразилось холерой 649 человек, в основном жители Нагорной и Зайчанской частей. После этого массовых случаев заболевания холерой в городе зарегистрировано не было.
Такие вспышки более типичны для XIX – начала XX века. Они случались в крупных городах Западной Сибири с периодичностью в 15-20 лет. Причиной во многом был наплыв переселенцев из Центральной России. Эпидемия холеры век назад обозначалась как "поветря". Распространению болезни в то время способствовала и антисанитария. Поэтому совет мыть руки, который активно звучит сейчас, был актуален и 100 лет назад.
Amic.ru благодарит за помощь в подготовке публикации историка Данила Дегтярева и краеведа Владимира Терешкина.
Комментарии
Как Барнаул победил эпидемию холеры при советской власти
Намек, что при советской власти побеждали лучше? Ну, Китай при коммунистах сработал лучше, чем США при капиталистах. Может в этом, что-то и есть
Ну, Китай при коммунистах сработал лучше, чем США при капиталистах. Может в этом, что-то и есть
В условиях тоталитарного государства порядок намного жестче и неукоснительно выполняется, а это и есть главное в таких случаях.
В 1892 году холера пришла из Средней Азии.
---
Чума пришла оттуда же.
73 год не помню, а вот в конце 60х по всей стране холера гуляла. Нас школьников в Одессу не пустили, в Харькове неделю просидели и обратно в Барнаул отправили.
при коммунистах было воспитание коллективное- думай о других, заботься о близких, а сейчас эгоизм -я хочу и все, а на всех наплевать - хочу поехать и поеду, хочу и пойду по улицам
13:57
гость
при коммунистах было воспитание коллективное- думай о других, заботься о близких
---
Да, ходили строем.
всяко ходили, а строем и сейчас некоторые партийные ходят, также бояться шаг влево или вправо сделать
1.04.2020 13:32
гость
Чем лучше то?! Китайские коммуняки как обычно попытались скрыть начала эпидемии, тем самым упустив момент. Все стандартно, заткнём рты паникёрам, пятой колоне и далее по списку, авось рассосётся. Не рассосалось.
В 1973 году тоько поступил в мединститут, и нас осенью направили в обсерватор, который был создан в пионерлагере в районе Булыгино. Свозили туда всех бомжей, брали у них анализы на холеру. Вся территория охранялась милицией с автоматами. Вход - выход строго по пропускам. Дежурили сутками. Примерно месяц это длилось.
1.04.2020 14:37
АБОРИГЕН
Так в том то и дело, что в Китае уже все рассосалось. Не рассосалось там, где пятые колонны ходят. В США в процентном отношении ко всему населению количество зараженных уже больше в 10 раз. В 2 раза уже больше в абсолютных числах. И все еще продолжается. В отличие от Китая
Сейчас тоже можно что-то подобное, как в 1973 году сделать, если режим ЧС ввести. С автоматами на Булыгино дежурить. Но сейчас нельзя, это же нарушит свободу. Режим ЧС вводить нельзя, денег на выплаты компенсаций пострадавшим не хватит. Поэтому пока рекомендовано самоизолироваться
А как этого "специалиста" называть?
Как запретить ввоз продуктов из "русофобских" стран так это плжалуйста, а когда реальная угроза, все эти "патриоты" онищенки оказались бесполезны, а то и вредны, так как дезинформировали население.