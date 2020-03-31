Туркменистан запретил слово "коронавирус"

Власти Туркменистана запретили СМИ использовать слово "коронавирус" с целью скрыть информацию о пандемии, сообщают "Репортеры без границ" (RSF).
Также слово "коронавирус" исключили из информационных брошюр Минздрава, которые распространяют в больницах, школах и на производствах. Теперь в них речь идет об острых респираторных вирусных инфекциях, передает независимое издание "Хроники Туркменистана".
Помимо этого, сотрудники Министерства внутренних дел арестовывают людей, которые носят медицинские маски или обсуждают тему пандемии COVID-19.
В RSF утверждают, что таким образом власти страны ставят население под угрозу. Согласно публичным данным на 31 марта, в Туркменистане не выявлено ни одного случая заражения.
Комментарии