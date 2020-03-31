Призыв отложили. Новобранцев отправят в войска не раньше 20 мая

Начало работы призывных комиссий отложили из-за пандемии коронавируса, тем самым российские новобранцы отправятся к местам военной службы не раньше 20 мая, сообщает газета Минобороны "Красная звезда".
"Министром обороны уже принято решение, что к местам службы первые призывники отправятся не ранее 20 мая", – сказано в публикации газеты.
Издание не уточняет начало работы самих призывных комиссий, лишь отмечается, что в сроки "внесены коррективы".
По последним данным, в России зафиксировали более 2,3 тысячи случаев коронавируса, 17 человек умерли, выздоровел 121 пациент. В Алтайском крае уже три инфицированных COVID-19.
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