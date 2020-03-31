Третий случай заболевания коронавирусной инфекцией подтвержден в Алтайском крае

По информации Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения COVID-19, в нашем регионе зарегистрирован третий случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Инфицированный гражданин контактировал с одним из двух ранее выявленных больных. Во вторник, 31 марта, положительный результат подтвержден государственным научным центром вирусологии и биотехнологии "Вектор".
Все трое заболевших находятся в инфекционном отделении КГБУЗ "Городская больница № 5 г. Барнаула". Им оказывают необходимое лечение.
По информации Минздрава Алтайского края, состояние больных удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме, без клинических проявлений.
С установленными контактными лицами продолжается работа. Медики и специалисты регионального управления Роспотребнадзора отрабатывают все цепочки контактов, которые возможно установить.
Напомним, губернатором края введен комплекс дополнительных ограничений, направленных на резкое уменьшение контактов между жителями, для минимизации риска "взрывного" распространения инфекции.
Комментарии
Жуть
Очень "приятные новости".. (