Массовая авария с участием 40 автомобилей произошла под Тулой

Авария с участием 40 автомобилей, среди которых был пассажирский автобус, произошла на трассе М-2 "Крым" в Тульской области, сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
"В ДТП участвовало около 40 автомобилей, повреждения получили 14 из них, у остальных касания не было, фактически они оказались зажатыми, но не пострадали, пострадавших людей также нет. Среди участников был автобус рейсом Тула – Щекино", – рассказали в пресс-службе ведомства.
По предварительным данным, причиной аварии могли стать неблагоприятные погодные условия. В Тульской области идет снег.
Несмотря на массовость, происшествие не затруднило движение на дороге.
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