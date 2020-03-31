Владимир Путин обсудит с членами правительства ситуацию с коронавирусом

Российский лидер Владимир Путин 1 апреля проведет совещание с членами правительства, на котором затронут вопросы, связанные с коронавирусом и посевной кампанией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, его слова передает РИА "Новости".
Как заявил Песков, на встрече обсудят повседневную повестку, посевную кампанию и ситуацию с коронавирусом. При этом журналистов в целях безопасности в резиденцию президента в Ново-Огарево не пустят.
"Мы бережем и вас, и бережем себя. На режим освещения это не повлияет, потому что все мероприятие будет проходить в открытом режиме, в режиме прямой трансляции, которую можно будет смотреть по телевизору", – заявил пресс-секретарь.
По последним данным, в России зафиксировали более 2,3 тысячи случаев коронавируса, 17 человек умерли, выздоровел 121 пациент. В Алтайском крае уже три инфицированных COVID-19.
Комментарии