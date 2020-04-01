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Мужчина и женщина в Брянской области заразили коронавирусом четырех человек

, ИА "Амител"
Полиция возбудила уголовное дело
Фото: Yandex

Фото: Yandex

В Брянской области возбуждено первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции. Мужчина и женщина прибыли из Испании, не соблюдали карантин и заразили четырех человек, пишет ТАСС.

После возвращения в Россию их доставили Брянскую областную инфекционную больницу, где было подтверждено, что оба больны коронавирусной инфекцией. Мать и сын нарушили режим самоизоляции и заразили своих родственников. Предварительный анализ показал наличие в крови COVID-2019, ожидается подтверждение результатов. 

В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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