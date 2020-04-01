Мужчина и женщина в Брянской области заразили коронавирусом четырех человек

В Брянской области возбуждено первое уголовное дело о нарушении режима самоизоляции. Мужчина и женщина прибыли из Испании, не соблюдали карантин и заразили четырех человек, пишет ТАСС.
После возвращения в Россию их доставили Брянскую областную инфекционную больницу, где было подтверждено, что оба больны коронавирусной инфекцией. Мать и сын нарушили режим самоизоляции и заразили своих родственников. Предварительный анализ показал наличие в крови COVID-2019, ожидается подтверждение результатов.
В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".
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