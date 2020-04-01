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Шутки в сторону. До +18°С потеплеет в Алтайском крае 1 апреля

, ИА "Амител"
Осадков синоптики не прогнозируют
Фото: os1.i.ua

Фото: os1.i.ua

Потепление до +18°С придет в Алтайский край в первый день апреля, информирует региональный Гидрометцентр.

Согласно прогнозу, столбик термометра в светлое время суток покажет от +7°С до +12°С (в Барнауле – от +9°С до +11°С), а в южных районах края воздух прогреется до +18°С. В утренние часы возможны гололедица и туман. Скорость ветра составит от 4 до 9 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют, что день выдастся без осадков.

Напомним, 31 марта в Алтайском крае объявили всеобщий режим самоизоляции. В связи с этим не стоит выходить из дома без серьезной на то причины, а пожилым людям старше 65 лет вылазки из дома и вовсе противопоказаны.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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