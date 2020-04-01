ВОЗ не рекомендует сдавать тест на коронавирус без симптомов ОРВИ

Во Всемирной организации здравоохранения усомнились в эффективности сдачи теста на коронавирус для людей без симптомов респираторных заболеваний. О неэффективности выявления COVID-19 таким путем рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович телеканалу "Россия 24".
По ее словам, массовое тестирование не даст ожидаемого результата. Поэтому проверять надо только тех, у кого есть подозрение на заболевание либо был в близком контакте с зараженным.
"Но просто так, для того чтобы вы сказали себе: "Ой, у меня все хорошо", – этого не надо, этого ВОЗ не рекомендует", – прокомментировала Вуйнович появившуюся в России возможность сдать тест на коронавирус в некоторых частных лабораториях для всех желающих.
По последним данным, в России зафиксировали более 2,3 тысячи случаев коронавируса, 17 человек умерли, выздоровел 121 пациент. В Алтайском крае уже три инфицированных COVID-19.
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