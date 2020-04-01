"Отказывают в продуктах и лекарствах". Барнаулец застрял в Индии

Житель Барнаула Николай Луцак в прошлом году самостоятельно вылетел в Индию, а теперь не может вернуться обратно на родину, сообщает "Московский комсомолец".
Прибыв в индийский штат Гоа в октябре 2019 года, россиянин планировал через полгода вернуться в столицу Алтайского края транзитом через Казахстан и даже купил билет на самолет из Нью-Дели на 7 апреля, но коронавирус разрушил все планы.
Из-за карантина рейс отменили, а деньги за билет не вернули. Теперь у барнаульца осталась надежда только на российские власти, которые постепенно эвакуируют граждан страны из других государств.
Условия пребывания в Индии очень тяжелые, утверждает Луцак. По его словам, иностранцев винят в распространении коронавируса и поэтому полицейские могут даже ударить дубинкой, если кто-то чихнет. Этим неудобства не ограничиваются.
"Во многих отелях иностранцев просто выгоняют, – рассказывает россиянин. – Нам отказывают в продаже продуктов и лекарств".
Выживать удается благодаря некоторым местным жителям, которые помогают не умереть от голода.
"Некоторые продавцы нелегально продают продовольственные товары. Сейчас это единственный вариант достать еду, – утверждает Луцак. – Договариваемся с местными ребятами, и они периодически привозят нам продукты. Но все равно продовольствия крайне не хватает".
25 марта "Аэрофлот" эвакуировал в Россию из Нью-Дели приблизительно 380 россиян. Но в Индии их намного больше. По оценкам посольства РФ, в стране находятся около 10 тысяч сограждан, три четверти из них – в Гоа.
Комментарии
Условия пребывания в Индии очень тяжелые, утверждает Луцак. По его словам, иностранцев винят в распространении коронавируса и поэтому полицейские могут даже ударить дубинкой, если кто-то чихнет.
Здесь гр-на ждет то же самое.
Так и хочется написать - ну и жуй с ним
Что он там забыл в время пандемии?! Меня мучает в первую очередь этот вопрос.
Уехал за лучшей жизнью - вот и сиди там, хлебай лучшую жизнь
да все просто
он и не думал о пандемии, ему просто а России не нравилось, по этому на полгода и свалил
свалил бы и больше да гражданство не позволило
а как петух жареный клюнул так сразу власти рф помогите я же свой
полгода все устраивало и было комфортно.
потерпите немного,ведь вы в раю,на Гоа.
здесь ещё холодно.
Всех у кого двойное гражданство отправить из России. Чище будет.
все эти искатели лучшей и легкой жизни вспоминают про родину только когда им становится плохо.
Если ты гражданин мира, то и живи в миру, а не в проклятом мордоре.
Гнилая судьба колбасного эмигранта...
Что же вы злые то такие. "Загорал" человек на Гоа и знать не знал о вирусе, таких "диких" туристов сейчас по миру полно путешествует.
Гость (09.08) полностью вас поддерживаю, чтобы эти вирусы не распространялись по России с двойным гражданством и пересидельщиков, вон из России!
Все только начинается, а шавки иноагенстские уже облаялись.