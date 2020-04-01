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"Отказывают в продуктах и лекарствах". Барнаулец застрял в Индии

, ИА "Амител"
Турист из Алтайского края пожаловался на условия пребывания в Гоа
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Житель Барнаула Николай Луцак в прошлом году самостоятельно вылетел в Индию, а теперь не может вернуться обратно на родину, сообщает "Московский комсомолец".

Прибыв в индийский штат Гоа в октябре 2019 года, россиянин планировал через полгода вернуться в столицу Алтайского края транзитом через Казахстан и даже купил билет на самолет из Нью-Дели на 7 апреля, но коронавирус разрушил все планы.

Из-за карантина рейс отменили, а деньги за билет не вернули. Теперь у барнаульца осталась надежда только на российские власти, которые постепенно эвакуируют граждан страны из других государств.

Условия пребывания в Индии очень тяжелые, утверждает Луцак. По его словам, иностранцев винят в распространении коронавируса и поэтому полицейские могут даже ударить дубинкой, если кто-то чихнет. Этим неудобства не ограничиваются.

"Во многих отелях иностранцев просто выгоняют, – рассказывает россиянин. – Нам отказывают в продаже продуктов и лекарств".

Выживать удается благодаря некоторым местным жителям, которые помогают не умереть от голода.

"Некоторые продавцы нелегально продают продовольственные товары. Сейчас это единственный вариант достать еду, – утверждает Луцак. – Договариваемся с местными ребятами, и они периодически привозят нам продукты. Но все равно продовольствия крайне не хватает".

25 марта "Аэрофлот" эвакуировал в Россию из Нью-Дели приблизительно 380 россиян. Но в Индии их намного больше. По оценкам посольства РФ, в стране находятся около 10 тысяч сограждан, три четверти из них – в Гоа.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 08:46
Пионер

Условия пребывания в Индии очень тяжелые, утверждает Луцак. По его словам, иностранцев винят в распространении коронавируса и поэтому полицейские могут даже ударить дубинкой, если кто-то чихнет.

Здесь гр-на ждет то же самое.

1.04.2020 08:47
- гость -

Так и хочется написать - ну и жуй с ним

1.04.2020 08:48
Карен Черноморских

Что он там забыл в время пандемии?! Меня мучает в первую очередь этот вопрос.

1.04.2020 08:59
Гуля

Уехал за лучшей жизнью - вот и сиди там, хлебай лучшую жизнь

1.04.2020 09:02
гость

да все просто
он и не думал о пандемии, ему просто а России не нравилось, по этому на полгода и свалил
свалил бы и больше да гражданство не позволило
а как петух жареный клюнул так сразу власти рф помогите я же свой

1.04.2020 09:03
кара нтин

полгода все устраивало и было комфортно.
потерпите немного,ведь вы в раю,на Гоа.
здесь ещё холодно.

1.04.2020 09:08
- гость -

Всех у кого двойное гражданство отправить из России. Чище будет.

1.04.2020 09:10
- гость -

все эти искатели лучшей и легкой жизни вспоминают про родину только когда им становится плохо.

1.04.2020 09:15
- гость -

Если ты гражданин мира, то и живи в миру, а не в проклятом мордоре.

1.04.2020 09:16
Чучмек

Гнилая судьба колбасного эмигранта...

1.04.2020 09:18
Алиса

Что же вы злые то такие. "Загорал" человек на Гоа и знать не знал о вирусе, таких "диких" туристов сейчас по миру полно путешествует.

1.04.2020 09:22
- гость -

Гость (09.08) полностью вас поддерживаю, чтобы эти вирусы не распространялись по России с двойным гражданством и пересидельщиков, вон из России!

1.04.2020 09:26
- гость -

Все только начинается, а шавки иноагенстские уже облаялись.

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