Продюсер "Ласкового мая" укрылся от коронавируса у алтайских староверов

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин решил переждать пандемию коронавируса у алтайских староверов. Об этом он поведал в своем аккаунте в Instagram.
"Дорогие жители нашей необъятной и самой лучшей страны России, сегодня я на природе и буду здесь еще долго находиться, чтобы таким образом провести карантин, – написал Разин. – Так же поступают и солисты группы "Ласковый май" Дима Тревога и Андрей Гуров со своими семьями".
По его словам, он совершенно не скучает: дышит свежим воздухом, занимается охотой и рыбалкой.
Как ранее писал amic.ru, в Алтайском крае официально подтверждены три случая заражения коронавирусом. Это женщина, прилетевшая из Доминиканской Республики, ее муж и человек, контактировавший с ним. В регионе введен режим самоизоляции.
Комментарии
Таймень,вроде,краснокнижный. Не?
Москвичи бросились по регионам, спасаясь от заразы, плевать им на местных, перезаражать всех готовы.
солисты группы "Ласковый май" Дима Тревога
А Миша Паника есть в группе?
1.04.2020 09:13
Гость
Он же его не ест.
Может он как в "европах"-поймал рыбку,поцеловал и отпустил.
Как докажете обратное?