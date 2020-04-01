Два охотничьих хозяйства на Алтае лишили лицензии

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура добилась приостановки лицензий двух охотничьих хозяйств, функционировавших на территории Республики Алтай.
Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, МОО "Общество охотников и рыболовов Онгудайского района "Кочкор" и МУП "Охотничье хозяйство "Урсул" не исполняли предписания о принятии необходимым мер по охране предоставленных охотничьих угодий.
Одним из выявленных нарушений стало отсутствие необходимого количества егерей. Согласно законодательству должно быть не менее одного такого сотрудника на 30 тысяч гектаров.
В связи с этим действие долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира "Кочкор" и "Урсул" приостановлено.
Три должностных лица Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай привлечены в дисциплинарной ответственности за ненадлежащее отношение к исполнению своих обязанностей.
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