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Два охотничьих хозяйства на Алтае лишили лицензии

, ИА "Амител"
Их деятельность приостановили из-за отсутствия нужного количества егерей
Фото: huntmap.ru

Фото: huntmap.ru

Горно-Алтайская межрайонная природоохранная прокуратура добилась приостановки лицензий двух охотничьих хозяйств, функционировавших на территории Республики Алтай.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, МОО "Общество охотников и рыболовов Онгудайского района "Кочкор" и МУП "Охотничье хозяйство "Урсул" не исполняли предписания о принятии необходимым мер по охране предоставленных охотничьих угодий.

Одним из выявленных нарушений стало отсутствие необходимого количества егерей. Согласно законодательству должно быть не менее одного такого сотрудника на 30 тысяч гектаров.

В связи с этим действие долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира "Кочкор" и "Урсул" приостановлено.

Три должностных лица Комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Республики Алтай привлечены в дисциплинарной ответственности за ненадлежащее отношение к исполнению своих обязанностей.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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