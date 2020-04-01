Авиарейсы из Барнаула в Красноярск отменяются из-за коронавируса

Авиакомпания "Красавиа" отменила рейсы по шести направлениям из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
Один из отмененных рейсов Красноярск – Барнаул – Красноярск. Полеты были запланированы на 11, 14, 18 и 25 апреля.
Напомним, что губернатор Виктор Томенко накануне, 31 марта, подписал распоряжение о введении в Алтайском каре режима самоизоляции. Сроки его окончания в документе не указаны. В регионе на данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом.
В Красноярском крае режим самоизоляции действует с 1 апреля. В регионе выявили восемь человек с коронавирусом.
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