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На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь

, ИА "Амител"
После этого певица наняла охрану для своей семьи
Лолита / Фото: instagram.com

Лолита / Фото: instagram.com

Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.

В интервью журналисту Дмитрию Гордону артистка уточнила, что ее мать ударили по затылку, когда она вела внучку в школу.

Нападавший был один. Украинец потребовал от женщины не разговаривать, как он выразился, на "собачьем языке".

Артистка назвала этого человека "психопатом", которому необходима медицинская помощь от врачей соответствующей специализации.

После этого случая Лолита наняла охрану для своей семьи.

Как ранее сообщал amic.ru, певицу не пустили на Украину, куда она ехала, чтобы навестить дочь. Певице пришлось возвращаться в Москву. Позже СБУ на своей странице в Twitter разместила фотографию Милявской с обнаженной грудью.

На Украине часто возникают скандалы и конфликты на почве неприязни к русскоязычному населению. Так, бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что есть лишь два типа русскоязычных жителей страны: "рабы и оккупанты". Она также потребовала посадить в тюрьму нынешнего президента государства Владимира Зеленского за использование русского языка.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 10:49
krash

Задолбала эта алкоголичка пиариться. теперь уже мать использует. тьфу...

1.04.2020 11:14
- гость -

Но, на Украине фашистов нет...как бы нет

1.04.2020 11:17
- гость -

крэш,у тебя крыша поехала?реакция как у полного неадеквата

1.04.2020 11:21
гость

а лола не хочет попробовать тут по украински разговаривать, для сравнения?))

1.04.2020 11:40
- гость -

У Лолы русский родной как и у её матери.Она на нём и разговаривает.А что, у нас бьют за украинский?

1.04.2020 12:05
- гость -

А есть ещё подтверждения, кроме её слов? Фото? Заявление в полицию? Эта пьяная мать-кукушка может, что угодно заявить, что бы хайпануть.

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