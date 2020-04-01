На мать Лолиты напали в Киеве за русскую речь

Певица Лолита Милявская рассказала о нападении на ее мать в Киеве за то, что она говорила на русском языке.
В интервью журналисту Дмитрию Гордону артистка уточнила, что ее мать ударили по затылку, когда она вела внучку в школу.
Нападавший был один. Украинец потребовал от женщины не разговаривать, как он выразился, на "собачьем языке".
Артистка назвала этого человека "психопатом", которому необходима медицинская помощь от врачей соответствующей специализации.
После этого случая Лолита наняла охрану для своей семьи.
Как ранее сообщал amic.ru, певицу не пустили на Украину, куда она ехала, чтобы навестить дочь. Певице пришлось возвращаться в Москву. Позже СБУ на своей странице в Twitter разместила фотографию Милявской с обнаженной грудью.
На Украине часто возникают скандалы и конфликты на почве неприязни к русскоязычному населению. Так, бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион заявила, что есть лишь два типа русскоязычных жителей страны: "рабы и оккупанты". Она также потребовала посадить в тюрьму нынешнего президента государства Владимира Зеленского за использование русского языка.
Комментарии
Задолбала эта алкоголичка пиариться. теперь уже мать использует. тьфу...
Но, на Украине фашистов нет...как бы нет
крэш,у тебя крыша поехала?реакция как у полного неадеквата
а лола не хочет попробовать тут по украински разговаривать, для сравнения?))
У Лолы русский родной как и у её матери.Она на нём и разговаривает.А что, у нас бьют за украинский?
А есть ещё подтверждения, кроме её слов? Фото? Заявление в полицию? Эта пьяная мать-кукушка может, что угодно заявить, что бы хайпануть.