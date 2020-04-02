Импортозамещение в деле. Новую буровую установку разработали в Алтайском крае

Буровую установку СБГ-6 "СОЮЗ" выпустил завод "Алтайгеомаш". Для ее создания разработчики использовали в основном отечественные комплектующие, что прилично снизило ее стоимость в сравнении с импортными машинами.

Отечественные комплектующие

Поводом для создания СБГ-6 стали испытания бурового агрегата АБГ-12,5 в 2018 году, которые закончились неудовлетворительно. Все недостатки испытуемой гидравлической насосной группы из немецких комплектующих были учтены при создании новой установки.

Новая и конкурентоспособная установка СБГ-6 "СОЮЗ" полностью попадает под программу импортозамещения и соответствует всем современным требованиям к буровым установкам. В настоящее время на базе СБГ-6 планируется разработка и изготовление целой линейки бурового оборудования большей и меньшей грузоподъемности с различной степенью автоматизации.

Узлы и агрегаты СБГ-6 на 90% произведены на заводе "Алтайгеомаш", входящем в группу компаний "Союз".

"На данный момент на СБГ-6 применена дизельная силовая установка с двигателем Cummins, но при необходимости его можно заменить на отечественный аналог. Применена гидравлическая система отечественного производства современного поколения", – рассказывает генеральный директор группы компаний "Союз" Владимир Отмашкин.

В новой установке использован буровой насос иностранного производства. Он имеет меньшие габариты и массу, чем российские аналоги. В настоящее время "Алтайгеомаш" разрабатывает собственный насос с аналогичными характеристиками. По завершению этой работы установка СБГ-6 на 100% будет российской.

Для каждого клиента свои колеса

Буровая установка мобильна, так как устанавливается на самоходное шасси Урала. Для удобства транспортировки с учетом особенностей местности завод предлагает буровую установку СБГ-6 на прицепе, основание на полозьях.

Также есть вариант самоходной буровой установки на гусеницах. Это расширяет границы использования оборудования под индивидуальные потребности заказчика.

"Компоновка буровой установки позволяет равномерно распределить оборудование на шасси автомобиля "Урал", что раньше удавалось с большим трудом. Кроме того, представленная компоновка позволяет сервисное обслуживание и ремонт производить комфортно", – говорит Владимир Отмашкин.

В СБГ-6 применена система продольного перемещения бурового блока при помощи гидроцилиндра. Она позволяет смещать центр тяжести установки в транспортном положении в направлении передней оси. Все это повышает управляемость и маневренность буровой установки на мобильном шасси.

Чай, мягкое кресло и кондиционер

По традиции "Алтайгеомаш" комплектует свои установки буровым зданием, которое может выдерживать сложные погодные условия. Также установка оборудована удобным рабочим местом с мягким креслом с подогревом сиденья, полом с подогревом и чайником.

Если будет необходимо, то установка СБГ-6 может комплектоваться кондиционером. Для удобства работы пространство внутри укрытия было продумано таким образом, чтобы оставить максимум места для работы бурового персонала.

Ручная система управления с выводом необходимых параметров на монитор аналогична современным моделям буровых станков. Это позволяет приступить к работе без переобучения персонала.

Система управления дает возможность оперативно контролировать рабочие параметры машины, такие как частота вращения шпинделя, вес буровой колонны, усилие на забой, расход бурового раствора и другие.

В скором времени завод "Алтайгеомаш" начнет поставку запасных частей на СБГ-6 в любую точку России.

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