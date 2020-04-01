Алтайский театр драмы покажет онлайн-спектакль "Гамлет"

Алтайский краевой театр драмы имени В.М. Шукшина покажет видеозапись спектакля "Гамлет" режиссера Андрея Лапикова. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
Трансляция пройдет на YouTube-канале "Вести Алтай" 3 апреля в 18:30 по местному времени. Премьера спектакля состоялась в 2002 году. В ролях: Эдуард Тимошенко, Георгий Обухов, Елена Половинкина и другие. Показ будет эксклюзивным, после окончания трансляции видео удалят с канала.
Как ранее сообщал amic.ru, 27 марта драмтеатр уже провел онлайн-показ своего спектакля "Собачье сердце". Тогда его посмотрели 1600 человек, а запись после показа также удалили.
Комментарии
А, то что они толпой там тусуются не чего...
Они наверное в масках играют
наивные )))
Ну, это не совсем онлайн, а просто старая запись спектакля.