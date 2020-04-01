Более сотни человек обратились к алтайским волонтерам во время пандемии коронавируса

Волонтерский штаб всероссийской акции взаимопомощи во время пандемии коронавируса #МЫВМЕСТЕ принял 111 заявок от пожилых и маломобильных жителей Алтайского края. Данные на 1 апреля приводит региональный оперштаб.
Добровольцы оказывают помощь в доставке продуктов, лекарств и товаров первой необходимости. Заказать услуги можно по телефону горячей линии 8 (800) 200-34-11. Также заявки принимаются и в мобильном приложении "ОНФ.Помощь".
Продукты, лекарства и товары первой необходимости волонтеры покупают за счет самих жителей региона.
Напомним, что губернатор Виктор Томенко накануне, 31 марта, подписал распоряжение о введении в Алтайском каре режима самоизоляции. Сроки его окончания в документе не указаны. В регионе на данный момент официально подтверждены три случая заражения коронавирусом.
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