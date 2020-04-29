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Мини-парк и двор без машин. Как барнаульский квартал превращается в "Питер"

, ИА "Амител"
Жилой комплекс всего за год построили на 30%

Еще год назад на поле за Павловским трактом, недалеко от "старой" "Ленты", колыхался ковыль. Сейчас там растут уже не трава и кустарники, а три многоквартирных дома. С лета 2019 года компания "Адалин-Строй" возводит здесь жилой комплекс "Питер". Проект по документам должны сдать летом 2022 года, но застройщик уверяет: новоселье семьи отпразднуют на год раньше. 

Какой он – "Питер"?

В жилом комплексе будет три разноэтажных дома, в которые заедут более 700 семей. Ключи от квартир они получат практически одновременно.

"Комплекс готов процентов на 30%, а все дома будем сдавать разом. Это удобно для "питерцев", которые не будут жить на строительной площадке, слышать звуки работающих кранов, техники и с нетерпением ждать окончания работ. Они все заедут примерно в одно время, сделают ремонт и будут наслаждаться новыми квартирами", – говорят в компании "Адалин-Строй".

Жилой комплекс "Питер" застройщик возводит из кирпича, и это, по словам представителей компании, отличает его от других объектов: большинство многоэтажек в этом и соседних кварталах строят по монолитной и панельной технологиям.

"Нам очень нравится этот проект, мы стараемся сделать даже немного больше, чем от нас требуют и ждут как от застройщика. Мы с удовольствием применяем интересные для покупателей решения в стройке, стараемся отвечать запросам покупателей. Именно поэтому дома в "Питере" кирпичные: этот материал любят жители Барнаула, в домах из него всегда комфортно", – отмечает застройщик.

"Так по-питерски"

Недалеко от "Питера" компания построит многоуровневый гаражный комплекс. Благодаря сквозным подъездам жильцам будет удобно пользоваться и парковочной зоной, и двором. Рядом с жилым комплексом появится и детский сад. 

Но главная особенность проекта – его территория. Три дома в жилом комплексе образуют закрытый двор без машин, а "это ведь так по-питерски", подчеркивают в компании. Парковочные места будут расположены с внешней стороны домов с прямым выездом на новые улицы, которые здесь появятся после сдачи проекта. На территории комплекса компания построят мини-парк, расставят тематические фигуры и элементы благоустройства.

"Это не просто двор, это кусочек Санкт-Петербурга. Предусмотрено комплексное озеленение территории, над которым работала команда ландшафтных дизайнеров. Проект включает в себя концептуальную детскую площадку, спортивные площадки, места для отдыха и медитаций, арт-объекты, дорожки для велосипедистов и пешеходов и многое другое", – говорят в компании.

Высоко стою, далеко гляжу

В жилом комплексе предусмотрены квартиры разнообразных планировок – от студий до четырехкомнатных. В больших помещениях застройщик предусмотрел уже полюбившиеся покупателям мастер-зоны. Это зонирование помещения, благодаря которому в спальне родителей предусмотрен собственный санузел и просторная гардеробная. Впервые мастер-зоны "Адалин-Строй" использовал в ЖК "Марс", а потом повторил и в авторском доме One Loft.

"Чем просторнее квартира, тем больше у ее жильцов вещей, которые нужно где-то хранить. Поэтому мы предусмотрели дополнительные гардеробные помещения. В студиях и однокомнатных квартирах планировки продуманы так, что минимум пространства отведено под коридор или "закутки". Там большое внимание уделено жилой площади, но обязательно предусмотрены гардеробные", – отмечают в компании.

Квартиры в "Питере" сдадут с улучшенной черновой отделкой, на полу – стяжка, чтобы жильцы могли сразу укладывать напольное покрытие, стены выровняют под поклейку обоев, до входа в каждую квартиру доведут электропроводку.

Сейчас в одном из домов ЖК сделан демоэтаж. Скоро здесь закончат остекление, оштукатурят стены, произведут стяжку пола. Застройщик говорит, что некоторые барнаульцы приходят вместе с дизайнерами, чтобы за время строительства своей квартиры разработать проект ремонта. Кстати, посмотреть на темпы строительства желающие могут со смотровой площадки, откуда видны все три дома и двор. "Адалин-Строй" первым в Барнауле использовал такое решение.

"Мы надеемся, что эпидемиологическая ситуация в стране улучшится и мы снова сможем проводить экскурсии для будущих жильцов "Питера". Так клиенты смогут не просто посмотреть на дома снаружи, но и оценить качество квартир и планировочных решений", – подчеркивают в компании.

Несмотря на то, что до сдачи проекта больше года, в жилом комплексе продано или забронировано две трети квартир.

"Квартал будет знаковым для этой части города, уже сейчас мы видим у покупателей большой интерес к квартирам. Поэтому если вы хотите жить в "Питере", не уезжая из Барнаула, вам нужно поспешить", – отмечают в компании. 

Застройщик ООО "Адалин-Строй"
Адрес: г. Барнаул, пр. Социалистический, 130а
Проектная декларация на сайтах www.adalin-stroy.ru и наш.дом.рф

На правах рекламы
Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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