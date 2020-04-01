В Барнауле участили дезинфекцию общественного транспорта

Санитарную обработку общественного транспорта Барнаула теперь будут производить не только перед началом рабочего дня, но и по несколько раз в течение него.
Как сообщают "Вести Алтай", соответствующее предписание выдал Роспотребнадзор. Правила контролируют представители мэрии.
Согласно документу, маршрутные автобусы, троллейбусы и трамваи необходимо дезинфицировать каждый раз, когда они приезжают на конечную остановку.
Кроме того, в общественном транспорте должны быть антисептики, а водители обязаны носить маски и перчатки.
По средствам защиты сотрудников пассажироперевозящих компаний у проверяющих вопросов не возникло, а вот санитарную обработку транспорта на конечных остановках проводят не всегда, рассказал начальник отдела транспорта и связи Барнаула Дмитрий Арапов.
По его словам, по итогам проверок составлены акты. Перевозчикам выдадут предписания и потребуют от них серьезнее относиться к безопасности оказываемых услуг.
Комментарии
Я не знаю как обстоят дела с автобусами, но газели не то, что не дезинфицируют-их не мою месяцами.
Еще удивительно, как там не зародился новый вирус, доселе не известный миру, у нас не из летучих мышей, конечно, а из грязи и табачного налёта!!!!
Кстати в целях сохранения, быстрого восстановления малого предпринимательства и перевода его на более современные формы хозяйствования хорошо бы предусмотреть в бюджетах всех уровней субсидии на развитие общественных организаций, которые работают в социальной сфере.
Общественный транспорт к этой категории относится.
1.04.2020 15:03
гость
Кстати в целях сохранения, быстрого восстановления малого предпринимательства и перевода его на более современные формы хозяйствования хорошо бы предусмотреть в бюджетах всех уровней субсидии на развитие общественных организаций
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В дотационном крае -субсидии ? Вы знаете ,почему карантин стыдливо назвали самоизоляцией ? При карантине Государство объявляет Чрезвычайное Положение и берёт на себя все расходы , в том числе и на поддержку предприятий всех форм собственности,включая покрытие рисков потери работы населением.
" Денег нет , но вы держитесь!" - приблизительно так...