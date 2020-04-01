Роспотребнадзор: говорить о пике эпидемии коронавируса в Алтайском крае пока рано

Прогнозировать пик эпидемии коронавируса в Алтайском крае пока рано. Об этом заявила замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.
По ее словам, край только недавно вошел в число регионов, где появились заболевшие новым коронавирусом. Поэтому когда на Алтае случится пик, пока неясно.
Как уже сообщал amic.ru, на данный момент в Алтайском крае подтверждены три случая заболеваемости коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся более трех тысяч человек.
Напомним, что губернатор Виктор Томенко накануне, 31 марта, подписал распоряжение о введении в Алтайском крае режима самоизоляции. Сроки его окончания в документе не указаны.
Комментарии
Более того, в "указе" не указано, на что покупать продукты
Вячеслав Франк, проявите характер, вы же не плюшевая игрушка Дугин! Заставьте управляющие компании мыть подъезды. Нигде не убирают. Не дезинфицируют двери подъездов, кнопки, лифты.
"в Алтайском каре режима самоизоляции" это что такое и кто отвечает за последствия. Кто оплачивает людям в указе не сказано. Виктор Томенко как оплатит нам коммуналку? простит, люди эти услуги по "в Алтайском каре режима самоизоляции" не заказывали у власти, зачем пустили больных, кто получил уголовное дело, кто уже сидит под подпиской почему нет. Где банкоматы, которые раздают деньги всем и бесплатно, маты есть а остальное. Может надо уже и подумать над вторым заявлением. Режим есть, а обеспечение режима где? Каждому выдать карту (можно и виртуальную) и уточнить где и как можно тратить эти безвозмездные ресурсы. Масок нет вы уже режим вводите. 650 тыс город на 2-3 часа для замены это количество масок которые вам надо завести в город.
170 от 27 сентября 2003 года
N 170
ПРАВИЛА
И НОРМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
постановление если выполнять в полном обьеме. все будит нормально. УК давно под крышей наших руководителей, иначе почему не работают. Сделай правило не выполняем 170 и нет оплаты с фиксацией у надзора. Все УК разбегутся - нет не разбегутся, а будут работать. Это надо напрягаться для выполнения обязанностей, но оклад не позволяет, возможно
У нас подъезд с утра помыли.А в кнопки кончиком ключа тыкайте.Прям как дети малые.
Счастливые всё-тки эти губернаторы имеют право самоизолироваться на неопределённый срок.
А нам то что теперь делать? Выбирать? Назначать? Временно исполняющих обязанности, до выхода основных работников из состояния самоизоляции?
Для начала прекратите гадить вокруг себя и начните наконец мыть руки.
1.04.2020 11:10
- гость -
У нас подъезд с утра помыли.А в кнопки кончиком ключа тыкайте.Прям как дети малые.
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Какая УК? Адрес дома, номер подъезда, подскажите, пожалуйста!
Хотя что-то мне подсказывает, а именно твой приказ тыкать кнопки ключом, что подъезд находится по Тролльскому переулку.
1.04.2020 11:22
- гость -
Для начала прекратите гадить вокруг себя и начните наконец мыть руки.
Говори это себе почаще. Может, перестанешь гадить. Уж про мытьё рук не надеюсь.
Италия, Испания и тд там другой климат. Мы в Сибири при зимних оттепелей десятки раз переболели разными орви. Будим надеяться на иммунную систему.
11:35
- гость -
Какая УК? Адрес дома, номер подъезда, подскажите, пожалуйста!
Хотя что-то мне подсказывает, а именно твой приказ тыкать кнопки ключом,..
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Он между прочим дело говорит!
1.04.2020 11:02
bservice
Дак походу поэтому черезвычайное положение и не вводят, баблишко терять никто не хочет да и тратить на это. Самоизолировался вот и самоищи как самоплатить потом и что саможрать. В режиме ЧП нужно обеспечивать всем за счёт государства а самоизоляция - ну самовсё, а кому самонечем это походу их самопроблемы или как?!?!?
то 11:51
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Да,в Сибири организм к таким заболеваниям более приспособлен.Однако,весеннее ослабление иммунитета и те,у которых этот организм уже не новый...
Да,тратиться не хотят.Но вот твой вождь и учитель навальный предлагает выплатить уже в апреле каждому взрослому по 20 тысяч и выдать по литру медицинского спирта для дезинфекции.А если пандемия к маю не схлынет,так повторить ещё раз.Как на это смотришь?
повышайте иммунитет бобровой струей