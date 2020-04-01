Антисептик в домашних условиях: самые простые и понятные рецепты

Антисептический гель, на который раньше мало кто обращал внимание, в магазинах сейчас практически не найти. Но приготовить обеззараживающее средство можно и дома. Ингредиенты для него можно приобрести в аптеках и продовольственных магазинах. Возможно, конечно, придется обойти не одну аптеку.
Самая важная составляющая антисептика – это спирт крепостью не менее 70%. Это может быть, например, спиртовой настой: календулы, ромашки, муравьиный спирт, спиртовой раствор борной кислоты, салициловый спирт. Однако учитывайте возможные аллергические реакции и побочные эффекты от этих добавок. В крайнем случае эти растворы можно использовать для обработки поверхностей.
Для приготовления антисептика можно использовать и изопропиловый спирт, он используется в промышленности, и найти его можно в химтоварах.
Для щадящего эффекта для кожи рук в домашний антисептик добавляют перекись водорода или хлоргексидин, глицерин или увлажняющий гель с алоэ вера, например.
Всемирная организация здравоохранения предлагает два состава для производства жидких дезинфицирующих средств на малых мощностях:
1. этиловый спирт – 833,3 мл; перекись водорода 3 % – 41,7 мл; глицерин – 14,5 мл.
2. изопропиловый спирт 99,8% – 751,5 мл; перекись водорода 3% – 417 мл; глицерин – 14,5 мл.
До одного литра к этим рецептам добавляется стерильная дистиллированная или кипяченая охлажденная вода, также для приятного запаха можно добавить несколько капель эфирного масла.
Напомним, что важный момент профилактики вируса – это правильное мытье рук. Как это делать, вы можете посмотреть тут.
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