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"Мария-Ра" освободила арендаторов от платы на время карантина

, ИА "Амител"
Магазины, в которых нет товаров первой необходимости, попросили закрыться
Фото: nedoma.ru

Фото: nedoma.ru

Руководитель алтайской сети магазинов "Мария-Ра" Евгений Ракшин заявил, что на время карантина компания не будет брать плату с арендаторов, разместившихся на их торговых площадях. Об этом сообщает ИА "Банкфакс" со ссылкой на обращение владельца.  

Ракшин обратился к жителям региона и попросил их исполнять указ президента и требования региональных властей. Своих арендаторов бизнесмен призвал проявить гражданскую ответственность и закрыть отделы на время карантина, если в них нет товаров первой необходимости. В ответ Ракшин пообещал не начислять арендную плату на период ограничительных мер.

Как ранее сообщал amic.ru, 31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал постановление, согласно которому работу должны прекратить все магазины, чьи товары не входят в список первой необходимости.

На 1 апреля в регионе зарегистрировано три случая заражения COVID-19.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

1.04.2020 13:21
гость

Ну это по человечески. Ракшин своим маски какие-то черные нашел, многоразовые наверное

1.04.2020 13:38
- гость -

А остальные собственники послали далеко, плати аренду и сиди дома, прокуратура, глазки закрыла, дума все льготы только алигархам (рестораны, турфирмф, кинопрокат, авиакомпании,) розничную торговлю ИП как всегда кинули, приэтом не забыв собрать налог и причем без скидок

1.04.2020 13:59
- гость -

Молодец. Ещё бы государство взяло пример с таких и освободило бы бизнес от налогов на период пандемии. Если сдохнет наш бизнес - нечем будет платить зпл бюджетникам

1.04.2020 14:21
Свое мнение

Хорошая новость в день дурака. Попробовал бы он аренду взыскать с арендаторов за время эпидемии кароновируса)) Есть указы президента и главы региона сидеть дома и не работать. Это относится и к арендаторам. За неисполнение накажут. В юриспруденции это называется форс-мажор. Ни один арбитражный суд не взыскал бы арендную плату за этот период. И он это прекрасно понимает, что денег за этот период он не сможет получить никаким образом. Так что это не добродетель, а самопиар чистой воды. Вот посмотрите какой я меценат и хороший человек. Лучше уж помолчал чем такое нести. Или он считает всех людей глупее себя? Пусть еще Путину отпишет какой он добрый.

Так за чей счет он это делает Вы не задумывались? Или совсем нечем думать? Отчисляя деньги на псевдополезные мероприятия он таким образом обогащается. 1. Он уменьшает налогооблагаемую базу . Например расходы на мероприятия 1кк рублей. Он заказывает у подотчетных ему фирм работы и услуги и показывает в отчете в налоговой 5кк рублей. Эти 5кк рублей вычитается в его расходы и он не платит налоги. 2. За это псеводоспонсорство существуют налоговые поблажки. Например он должен заплатить налог 20%. Если кого-то псевдопроспонсировал он платит в доходы федерального бюджета и в доходы местного бюджета по пониженной ставке 5%. Теперь Вам ясно откуда эта благотворительность. В России ни один богатей не будет просто так разбрасываться деньгами. Все рассчитано на таких как Вы. На уплаченные налоги можно было бы делать в 10 раз больше для населения. Строить дороги, школы, больницы и т.д. , а не дарить лыжи велосипеды своим работникам (рабам) да угощать чаем с просроченным печеньем.

1.04.2020 14:30
- гость -

14.21
Да ладно тебе ... не лопни от злости подсчитыаая чужие деньги

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