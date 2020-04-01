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Более 70 жителей Алтайского края нарушили карантин за минувшие сутки

, ИА "Амител"
Всего выявили 400 нарушителей
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Более 400 человек нарушили режим карантина в Алтайском крае за время наблюдений, заявила 1 апреля на пресс-конференции замглавы регионального Роспотребнадзора Ульяна Калинина.

По ее словам, только за прошедшие сутки выявлено 70 подобных случаев.

Как ранее писал amic.ru, правительство РФ одобрило поправки к КоАП, которые ужесточают наказание за нарушение карантина. Они предусматривают от 15 до 40 тысяч рублей штрафа.

Если кто-то по вине нарушителя заразился, то не соблюдавшему самоизоляцию гражданину грозит штраф от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.

Напомним, в Алтайском крае лабораторно подтверждены три случая заражения коронавирусом. Глава региона Виктор Томенко объявил всеобщую самоизоляцию.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

1.04.2020 11:10
Наталья

начните их наказывать, иначе русский народ не понимает

1.04.2020 11:15
Мадам

заголовок: Свыше 400 жителей Алтайского края нарушили режим самоизоляции

в тексте: Более 400 человек нарушили режим карантина в Алтайском крае

Так что они нарушили-таки? Самоизолящия и карантин - это одно и то же? Ничего не поняла...

1.04.2020 11:16
krash

А не могут они....нарушение конституции это ) ) ) покрайней мере старой редакции. а режима ЧС нету и карантина

1.04.2020 11:16
Мадам

Ну вот... ещё больше запутали... кто эти 400, кто эти 70...

1.04.2020 11:19
- гость -

режима ЧС нету и карантина---------------------Зато вирус есть, а стало быть и возможность отойти в мир иной. Прав был тов. Маяковский насчет выгрызания бюрократизма.

1.04.2020 11:20
неравнодушный

Выставляйте фото этих граждан на всеобщее обозрение, чтобы знать их в лицо. А лучше палками бить как в Индии, по-другому не понимают.

1.04.2020 11:23
гость

Редакция на удаленке работает. Сообщения от ОБС -одна бабка сказала.....
Сами не проверяют, у других ищут новости.

1.04.2020 11:40
- гость -

все пивнушки открыты уже с утра, и как в них не сходить-то?

1.04.2020 11:41
- гость -

1119 И стих Прозаседавшиеся.

1.04.2020 11:42
- гость -

И погода шепчет...

1.04.2020 11:45
Гость

А кто эти люди? Прибывшие из неблагополучных стран? А первые 70 после введения режима самоизоляции? Это кто обычные граждане, которые с собакой гуляли в 500 м от дома вместо 100? Давайте поконкретнее информацию !

1.04.2020 11:48
- гость -

А кто-нибудь вообще понимает по каким правилам жить ??? Где эти параметры, кроме истерики в телевизоре и блабла Путина? Как реально себя вести, что кушать и где это брать ?

ПОМНИТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ СОСЕДУ ЯЙЦА ОТКРУТИЛИ, А ЗАВТРА ВАМ И ТОГДА ВЫ ЗАДАДИТЕ СЕБЕ ВОПРОС: А МЕНЯ ЗА ЧТО ? НО БУДЕТ ПОЗДНО

1.04.2020 11:51
гость

Всё в порядке у сотрудников правоохранительных органов надо спрашивать справку о состоянии здоровья, прошли ли тест, в противном случае в контакт не вступать, особенно через бумагу.

1.04.2020 11:54
Сермяжная правда

Конечно поздно, потому как ты сдохнешь раньше и поделом. Вот еще не заразил никого, тогда вообще бы было превосходно. Давить нужно таких как ты в зародыше, все беды от вас.

1.04.2020 11:56
Проходимец

Нарушили режим, который нарушает закон...

1.04.2020 11:58
1122

как можно нарушить то чего нет? если не объявили карантин, то его и нарушить нельзя.

1.04.2020 12:00
Morena

Понятно, что не понятно.
Разграничьте понятия: кто на самоизоляции, кто на карантине.
Хотя последнее не объявлено. Комендантский час не введен.

1.04.2020 12:06
- гость -

11:54
Сермяжная правда
Давить нужно таких как ты в зародыше, все беды от вас.
---
Опанас Галушко, залогиньтесь!

1.04.2020 12:10
- гость -

Ну выявили...и что дальше?

1.04.2020 12:14
CALIBR

Вышел из подъезда,сел в автомобиль .Один. Двери,окна закрыты. Поехал в магазин за хлебом- ну не нравится мне хлеб в Марийке за 100 м.- хочу в "Ашане" за 3 км. от дома.
Приехал,купил хлеб,сел в автомобиль- двери ,окна закрыты ,приехал домой - БАЦ ,вы - нарушитель.
* замечу ,автомобиль,что квартира - самоизоляция по умолчанию на время нахождения в нём. Пешеходом - меньше разрешённых 100 туда,100 - обратно.
Абсурд ? АБСУРД

1.04.2020 12:18
- гость -

А всего в карантине у нас сколько, вроде была инфа о 1-2 тыс прилетевших за месяц?

1.04.2020 12:28
- гость -

поражают латентные рабы, которые из за какого-то мифического вируса от которого смертность то ничтожна, позволят сделать с собой что угодно.

1.04.2020 12:28
- гость -

Поехал в магазин за хлебом
-------------
А трогал упаковку с хлебом и чихнул в руку, потом взялся за тележку, подышал на кассира и охранника, подержался за деньги, которые вам на сдачу выдали.

1.04.2020 12:41
CALIBR

1.04.2020 12:28
- гость -
Поехал в магазин за хлебом
-------------
А трогал упаковку с хлебом и чихнул в руку, потом взялся за тележку, подышал на кассира и охранника, подержался за деньги, которые вам на сдачу выдали.

+++++++++++++++++
простите , алгоритм такой же как и пешком за хлебом в ста метрах. Да и не "Ашан" , как пример - торговых продуктовых точек вполне достаточно для подтверждения абсурдности.

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