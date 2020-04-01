Синоптики рассказали, каким будет апрель в Алтайском крае

В Росгидромете подготовили прогноз на наступивший апрель. Какой будет погода в этом месяце РИА "Новости" рассказал научный руководитель организации Роман Вильфанд.
По его словам, в целом ряде регионов будет наблюдаться избыток осадков. Это Алтайский край, Кировская область, Средняя Сибирь, северо-запад Дальнего Востока. Дефицит осадков явно ощутят в Забайкалье, Бурятии и на юге Иркутской области.
Что касается температуры, то она будет в пределах нормы или чуть выше. Теплее обычного будет на Урале, в Западной Сибири, в Средней Сибири, на Чукотке и в Приморье, в европейской части страны. В южных регионах России столбики термометров будут показывать температуру в рамках обычной для апреля нормы.
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Бла, Бла.