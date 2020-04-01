Томенко ввел режим самоизоляции на Алтае. Его подписчики просят более жестких мер

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально с 31 марта ввел в регионе обязательный режим самоизоляции. Закрыты все развлекательные учреждения, торговые центры, кинотеатры, бары, кафе и так далее. На работу могут ходить только те граждане, чьи предприятия обязаны продолжать свою деятельность на время ограничительных мер. В своем Instagram Виктор Томенко обратился к жителям края с просьбой не выходить на улицу, остаться дома. Однако многим подписчикам этого показалось мало, и они просят принять более жесткие меры.
Так, десятки человек попросили Виктора Томенко вообще закрыть границу Алтайского края, чтобы в Барнаул не могли прилетать или приезжать из других регионов страны. Особенно из Москвы. По мнению некоторых пользователей, именно там сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом.
"Закройте еще границы региона и введите ответственность за нарушение карантина для тех, кто прибыл из других регионов, как в Москве", – просят губернатора.
Некоторые жители края вообще предлагают закрыть въезд и выезд в Барнаул, а также запретить всем передвигаться по региону на личном транспорте.
Ранее на сервисе change.org появилась петиция с требованием закрыть границы Алтайского края, чтобы не допустить распространения COVID-19. На данный момент она собрала почти 5000 подписей.
Обращение направлено к Виктору Томенко, краевому Минздраву и Роспотребнадзору. Автор предложил 10 мер, которые, по его мнению, нужно предпринять. Среди них: ограничение сообщения с другими регионами, остановка деятельности торговых центров, введение дополнительной санитарной обработки и режима карантина на территории края.
Помимо этого, предложено ввести дополнительную санобработку вокзалов, станций, а также обеспечить край дополнительными средствами защиты в период пандемии, различными антисептическими средствами и масками. Всех сотрудников предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности края в обязательном порядке проверять с помощью тепловизоров. Ввести дополнительные санитарные обработки.
В настоящее время вопроса о закрытии границ Алтайского края не стоит. 31 марта о таких мерах якобы сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Однако позже новосибирские СМИ опровергли эту информацию. Сейчас дорога Новосибирск – Барнаул открыта в обоих направлениях. Также с инициативой закрыть границу выступал и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он призвал туристов до лета отказаться от поездок на Алтай. К слову, сейчас в регионе закрыты на карантин все турбазы.
Комментарии
Граждане, да вы поймите, нету у булгахтера таких полномочий!
Много автомобилей на улицах. Автомобилистов самоизоляция не касается? Типа поехали покататься. Вот кто заразу распространяет. Куда можно поехать ночью? Ночью много автомобилей на дорогах, даже в 3-4 утра.
12:18
Куда можно поехать среди ночи? А Вы вспомните себя в молодости.
Эх! лучше и не вспоминать.
Ну и бардааак! А новость о самоизоляции региона вообще вчерашняя! Вы че там спите? Смотрите не проспите !
Обычно меры адекватны ситуации. На сегодня больных с симптомами в крае нет.
Петиторы могут закрыться в своих квартирах и никого туда не пускать. Это их выбор и их подписи.
Что ещё?
а строители как продолжали работать так и работают....
Что такое режим самоизоляции? Каким законом регулируется? На основании чего такой странный режим? Карантина нет, режима ЧС нет. Эта неделя просто выходные, объявленные президентом
да пожестче, пожестче, только вот всего месяца таких ограничений без режима ЧС и после них вам 90 тые покажутся не таким уже плохим периодом. Бизнес просто умрет.
Диваногвардейцы за работу!!!! Что еще придумайте?
12:33
- гость -
Бизнес просто умрет.
----
Это и сделано, что бы не поддерживать бизнес.