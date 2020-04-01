Томенко ввел режим самоизоляции на Алтае. Его подписчики просят более жестких мер

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко официально с 31 марта ввел в регионе обязательный режим самоизоляции. Закрыты все развлекательные учреждения, торговые центры, кинотеатры, бары, кафе и так далее. На работу могут ходить только те граждане, чьи предприятия обязаны продолжать свою деятельность на время ограничительных мер. В своем Instagram Виктор Томенко обратился к жителям края с просьбой не выходить на улицу, остаться дома. Однако многим подписчикам этого показалось мало, и они просят принять более жесткие меры.

Так, десятки человек попросили Виктора Томенко вообще закрыть границу Алтайского края, чтобы в Барнаул не могли прилетать или приезжать из других регионов страны. Особенно из Москвы. По мнению некоторых пользователей, именно там сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом.

"Закройте еще границы региона и введите ответственность за нарушение карантина для тех, кто прибыл из других регионов, как в Москве", – просят губернатора.

Некоторые жители края вообще предлагают закрыть въезд и выезд в Барнаул, а также запретить всем передвигаться по региону на личном транспорте.

Ранее на сервисе change.org появилась петиция с требованием закрыть границы Алтайского края, чтобы не допустить распространения COVID-19. На данный момент она собрала почти 5000 подписей.

Обращение направлено к Виктору Томенко, краевому Минздраву и Роспотребнадзору. Автор предложил 10 мер, которые, по его мнению, нужно предпринять. Среди них: ограничение сообщения с другими регионами, остановка деятельности торговых центров, введение дополнительной санитарной обработки и режима карантина на территории края.

Помимо этого, предложено ввести дополнительную санобработку вокзалов, станций, а также обеспечить край дополнительными средствами защиты в период пандемии, различными антисептическими средствами и масками. Всех сотрудников предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности края в обязательном порядке проверять с помощью тепловизоров. Ввести дополнительные санитарные обработки.

В настоящее время вопроса о закрытии границ Алтайского края не стоит. 31 марта о таких мерах якобы сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Однако позже новосибирские СМИ опровергли эту информацию. Сейчас дорога Новосибирск – Барнаул открыта в обоих направлениях. Также с инициативой закрыть границу выступал и глава Республики Алтай Олег Хорохордин. Он призвал туристов до лета отказаться от поездок на Алтай. К слову, сейчас в регионе закрыты на карантин все турбазы.