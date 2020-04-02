Россияне рассказали о планах на майские праздники

Россияне рассказали, как изменились их планы на майские праздники в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование OneTwoTrip.
Почти 80% опрошенных собираются провести майские праздники дома. За рубеж планирует уехать лишь каждый десятый, если к тому моменту границы будут открыты. При этом почти половина респондентов хотели бы уехать в другую страну, но отказались от своих планов из-за пандемии. Другие отметили, что им достаточно бы было и путешествия по России.
Напомним, что майские праздники продлятся с 1 по 5 мая включительно, а после – с 9 по 11 мая. Рабочими останутся только даты с 6 по 8 мая.
Как уже сообщал amic.ru, 28 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии российских границ в связи с пандемией коронавируса.
31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции. В документе не обозначены сроки, но вероятнее всего, отменят ограничения только с улучшением эпидемиологической обстановки.
Комментарии
20%это не рабочие и крестьяне.
вот недалёкие люди, на майские будет пик эпидемии коронавируса.
Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах