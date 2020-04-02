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Россияне рассказали о планах на майские праздники

, ИА "Амител"
Некоторые все еще надеются уехать за границу
Фото: vgoroden.ru

Фото: vgoroden.ru

Россияне рассказали, как изменились их планы на майские праздники в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на исследование OneTwoTrip.

Почти 80% опрошенных собираются провести майские праздники дома. За рубеж планирует уехать лишь каждый десятый, если к тому моменту границы будут открыты. При этом почти половина респондентов хотели бы уехать в другую страну, но отказались от своих планов из-за пандемии. Другие отметили, что им достаточно бы было и путешествия по России.

Напомним, что майские праздники продлятся с 1 по 5 мая включительно, а после – с 9 по 11 мая. Рабочими останутся только даты с 6 по 8 мая.

Как уже сообщал amic.ru, 28 марта премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о полном закрытии российских границ в связи с пандемией коронавируса. 

31 марта губернатор Алтайского края Виктор Томенко ввел режим самоизоляции. В документе не обозначены сроки, но вероятнее всего, отменят ограничения только с улучшением эпидемиологической обстановки. 

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

2.04.2020 07:48
- гость -

20%это не рабочие и крестьяне.

2.04.2020 09:09
- гость -

вот недалёкие люди, на майские будет пик эпидемии коронавируса.

2.04.2020 09:17
- гость -

Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах

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