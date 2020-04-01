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Момент смертельного ДТП с участием автобуса из Барнаула попал на видео

, ИА "Амител"
Кадры с видеорегистратора опубликовали в Сети

Момент столкновения иномарки и пассажирского автобуса, следовавшего из Барнаула в Междуреченск, запечатлел видеорегистратор автобуса, кадры попали в интернет. Ролик опубликован в сообществе "Плохие новости 18+" в социальной сети "ВКонтакте". 

Как уже сообщал amic.ru, инцидент произошел 28 марта в Киселевске. По версии правоохранителей, Toyota Vista по касательной столкнулась с автомобилем ВАЗ-2110. Водитель иномарки попытался скрыться с места ДТП и на затяжном повороте не справился с управлением. В результате машина выехала на встречную полосу, где протаранила автобус НефАЗ, который следовал по маршруту Барнаул – Междуреченск. В иномарке погибли трое, еще двое получили травмы. 

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Автор:
Никита Иванников Редактор новостей

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