Барнаулец, у которого вслед за женой выявили коронавирус, еще до подтверждения заболевания общался с несколькими полицейскими. Информация об этом появилась в Telegram-канале Unusual Crimes Barnaul. Пять сотрудников ушли на двухнедельную самоизоляцию, рассказали amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.
Мужчина на прошлой неделе побывал в здании полиции на проспекте Калинина и Главном следственном управлении на улице Ползунова. В тот же день, когда стало известно о положительном тесте на коронавирус у посетителя, оба здания, где находились правоохранители, обработали специальными средствами.
Состояние здоровья у всех пяти полицейских в настоящее время удовлетворительное. Анализ на коронавирус брали у следователя, которая непосредственно контактировала с зараженным. Результат – отрицательный. Правоохранители будут находиться на самоизоляции две недели.
Напомним, первый случай коронавируса зарегистрирован у женщины, вернувшейся в Барнаул из Доминиканы. Второй зараженный – ее муж, который не стал самоизолироваться на две недели. Третий инфицированный – коллега мужчины. Все они находятся в инфекционном отделении городской больницы № 5 г. Барнаула.
Комментарии
Россгвардия выпилится первая. Даже еще московский силовик привез вирус.
Бедную женщину из из Доминиканы теперь долго будут вспоминать в каждой новости. Беги женщина после выздоровления, беги....
А что с масковским представителем МВД, приехавшим на комплексную проверку будучи зараженным? Его и тех кто с ним контактировал, изолировали? Или он продолжает инспектировать работу наших полиционеров?