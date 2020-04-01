Власти России принимают масштабные меры против коронавируса, которые могут затормозить динамику заражения COVID-19, заявила в эфире "Россия 24" представитель Всемирной организации здравоохранения Мелита Вуйнович.
Она выразила уверенность, что стране удастся избежать "европейского сценария" развития ситуации, если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности.
Вуйнович выделила два ключевых фактора, которые помогут РФ минимизировать число зараженных.
По ее словам, это изоляция инфицированных и людей, контактировавших с ними, а также дисциплинированность населения в плане исполнения ограничительных мер, наложенных правительством.
Напомним, что, по данным на 31 марта, в России заболели коронавирусом 2337 человек, из них 500 за последние сутки. 121 человек выздоровел, 17 – скончались.
Комментарии
Организация считает, что стране удастся затормозить динамику заражения COVID-19
И Всемирная организация здравоохранения кремлевской пропагандой занимается
Обложить вклады налогом, чтобы победить вирус- это аж звиздец какой нестандартный ход
1.04.2020 13:27
гость
Вы так возбуждены,что не прочитали союз "если".
Обычная рекомендация тем,к кому вирус "приехал" позже.
Переоценивают они нашу дисциплинированность
1.04.2020 13:33
Гость
Я прочитал, что она "так считает". Как она может считать, что в России может быть лучше?
Везде ложь - читаем заголовок (Не как в Европе. ВОЗ оценила действия России против коронавируса) и текст (если люди проявят сознательность и будут соблюдать предписанные меры предосторожности).
почему пишут про 17 умерших от коронавируса человек???
https://coronavirus-monitor.ru/
Сынки, почему вы не учитываете плотность населения? Сколько в Италии, Англии и в России на м2? Чему вы радуетесь?
Оптимальная температура для вируса по информации китайских ученых +4. А во многих частях России еще зима не кончилась.
Кто же тут радуется, сынок, это Всемирная организация здравоохранения высказала предположение. Мы то знаем, что у нас хуже
Две недели назад уже лились хвалебные оды о том, как в России великолепно противостоят коронавирусу. Теперь уже всем понятно, что это не соответствует действительности
Повторю здесь. Живу в Москве. Поднимается температура, сухой кашель. Позвонила в поликлинику, оттуда прислали врача на дом. Врач спросил, не была ли я за границей последние 6 месяцев, не общалась ли с тем, у кого подтвержден коронавирус? Нет, таких не знаю. Все. Мне тест не положен.
Это я к тому, что просто с признаками ОРВИ (температура, кашель) тесты на коронавирус НЕ ПРОВОДЯТ.
Я, допустим, тоже думаю, что у меня не коронавирус. Но сам подход удивляет. Тесты в РФ проводят только тем, кто прибыл из-за рубежа или контактировал с выявленным больным. Остальные, кто мог заразиться в транспорте, магазине и т.д. и сейчас температурят и кашляют на коронавирус не проверяются и в статистику не попадают.
Ну кашляют то у нас точно больше, чем в Италии. Тут ВОЗ ошибается. Это она высказывается в целях пропаганды. А так у нас, конечно, реально хуже. У нас намного больше, чем в Италии картонок на окнах: помогите, кончаются деньги. У нас почти в каждом окне такие картонки
Как вам такое обращение? Оно годится для любой страны, но если написано на русском, значит это касается нас!!
@Соседи! Впервые в Истории мы можем спасти человечество лежа на диване у телевизора. Давайте не облажаемся с этой миссией!!@
1.04.2020 14:14
гость
смотри не накаркай себе такую жизнь
Посидишь пару месяцев в карантине без денег, не то что картонку, ты пятую точку в окно за еду выставишь.