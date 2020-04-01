В России вырастет число должников по микрокредитам

В России может вырасти число должников по микрозаймам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства АКРА.
Согласно исследованиям, кризис и пандемия коронавируса приведут к невозможности россиян отдавать долги по микрокредитам. По прогнозам, более половины долгов перед МФО могут оказаться проблемными.
Как отметил гендиректор МФК "Займер" Роман Макаров, экономическая ситуация настолько быстро изменилась, что банки и микрофинансовые организации не успели подстроиться под новые реалии. При этом среднесрочные и долгосрочные кредиты выдавали без учета изменения платежеспособности россиян, что скажется на их просрочках.
Но, как считает Макаров, если пандемия коронавируса остановится к маю или июню, то всплеск просрочек будет кратковременным, а к концу года вернется на прежние значения – 25-28%.
Ранее amic.ru сообщал ,что россияне стали чаще отказываться от платежей по кредитам. Большинство из них ссылаются на страх перед коронавирусом или само заболевание. В своем обращении 25 марта Владимир Путин предложил ввести ипотечные каникулы для тех россиян, которые лишились больше чем трети своих доходов из-за пандемии.
Комментарии
Deбилоff, которые берут деньги взаём у мкф, можно смело причислять к разряду самоубийц