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Пассажиропоток рухнул на 40%. Закроют ли дороги, автобусы или авиарейсы на Алтае?

, ИА "Амител", Вячеслав Кондаков
Жители региона практически перестали пользоваться общественным транспортом
Фото: Мария Говорухина

Фото: Мария Говорухина

Пассажиропоток в Алтайском крае за последнюю неделю обрушился на 40% из-за ситуации с коронавирусом. Многие жители стараются не передвигаться без необходимости по территории края. Сейчас железнодорожный и автовокзалы, а также барнаульский аэропорт работают в штатном режиме. Однако каждый день отменяют рейсы. 

Как работают вокзалы Барнаула?

В штатном режиме. 31 марта на объектах побывал министр транспорта региона Александр Дементьев, который посмотрел лично, как обрабатывают дезинфицирующими средствами автобусы, которые выполняют рейсы между регионами и муниципальными образованиями. Директор автовокзала Алексей Богданов и руководство Западно-Сибирской железной дороги рассказали министру транспорта о мероприятиях, необходимых для предотвращения распространения вирусной инфекции COVID-19.

Каждые два часа в вокзалах проводится влажная уборка всех поверхностей с применением специальных растворов, работникам предоставлены медицинские маски и перчатки, также функционируют оборудованные медицинские кабинеты, где присутствуют медики, которые проинструктированы и в случае необходимости знают алгоритм действий в любой ситуации.

Автобусы обрабатываются на предприятиях перевозчиков и приезжают на автовокзал уже готовыми к загрузке пассажиров. Проводится сначала мойка внешней части кузова, а затем салон обрабатывается с применением специальных дезинфицирующих средств.

Что касается железнодорожного вокзала, то он также работает в штатном режиме.

Какие рейсы будут отменять?

По словам министра транспорта Александра Дементьева, пассажиропоток на железнодорожном и автомобильном транспорте упал в среднем на 35-40%, что говорит о том, что гости и жители региона стараются соблюдать самоизоляцию и не пользоваться общественным транспортом без острой необходимости. 

В виду низкой загрузки расписание на автовокзалах будет изменено и точную информацию о времени движения пассажирам необходимо уточнять в справочных вокзалов:

(3852) 61-78-79 – диспетчер в Барнауле;

(3854) 40-52-52 – диспетчер в Бийске;

(38557) 2-91-80 – диспетчер в Рубцовске.

Из аэропорта Барнаула можно улететь?

Сейчас перелеты по внутренним рейсам в России не отменены. Однако некоторые авиакомпании уже ввели определенные меры из-за коронавируса. Так, авиакомпания "Красавиа" отменила рейсы по шести направлениям из-за пандемии коронавируса. Один из них Красноярск – Барнаул – Красноярск. Полеты были запланированы на 11, 14, 18 и 25 апреля. Также полностью отменены все чартерные рейсы из Барнаула по международным направлениям: в Таиланд и Вьетнам.

Дороги не планируют закрывать?

Нет. Речи об этом не стоит. Сейчас по всей территории Алтайского края можно свободно передвигаться на личном транспорте. Однако 31 марта губернатор Виктор Томенко подписал распоряжение о введении в Алтайском крае режима самоизоляции. Сроки его окончания в документе не указаны. Жителям запрещено выходить из дома и ездить в другие города и села.

А как ходят трамваи и автобусы в Барнауле во время режима самоизоляции?

Работают, но с ограничениями. Все автобусы и электротранспорт каждый день проходит санитарную обработку. На время нерабочих дней до 5 апреля весь транспорт переведен на режим работы выходного дня – интервалы между рейсами возросли до 30 минут. Карантинные мероприятия уже ударили по перевозчикам. Пассажиропоток в столице края рухнул на 40-50%. 

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Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

Комментарии

1.04.2020 13:54
Гость

"Все автобусы и электротранспорт каждый день проходит санитарную обработку."(с)

Один раз в день? Нет слов,кроме "браво!"

1.04.2020 14:29
Марина

Обработка должна быть после каждого рейса!! Иначе зачем она нужна???

1.04.2020 14:31
- гость -

Несчастное население загнали по домам, а заразу завозят самолётами паравозами автобусами

1.04.2020 14:31
- гость -

Ездить в села и города края нельзя на машине. НО! На самолете в Москву , и главное, из Москвы - всегда пожалуйста. Абсурд!!!

1.04.2020 14:34
гостььььь

- "Дороги не планируют закрывать?
Нет. Речи об этом не стоит. Сейчас по всей территории Алтайского края можно свободно передвигаться на личном транспорте. "

- "Жителям запрещено выходить из дома и ездить в другие города и села."

Это как?

1.04.2020 14:41
- гость -

что как?

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