Жителей Рубцовска через громкоговорители убеждают сидеть дома

Власти Рубцовска для оповещения горожан запустили агитационный автомобиль с громкоговорителем, который информирует население о высоком риске заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает газета "Местное время", рубцовчан призывают позаботиться о себе и здоровье своих близких, не покидая собственных квартир без крайней надобности.
"Избегайте длительных прогулок и мест скопления людей. Соблюдайте социальную дистанцию в два метра, – гласит сообщение. – Посещение скверов, парков, площадей, учреждений культуры и спорта, развлекательных центров, салонов красоты, кафе и ресторанов представляет угрозу вашему здоровью".
Такой метод оповещения городские власти начали использовать 31 марта. 1 апреля агитмобиль продолжает курсировать по рубцовским дорогам.
Напомним, в Алтайском крае введен режим самоизоляции. Официально подтверждено заражение COVID-19 у трех жителей региона.
Комментарии
Кирпич прилетит.
"Официально подтверждено заражение COVID-19 у трех жителей региона." У каждой проблемы есть Имя Фамилие и Отчество - слова классика. Если вирус тогда полное название, COVID-19 - это только "имя" , почему не COVI-2