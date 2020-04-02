Бухгалтерия онлайн: Россельхозбанк представил новый сервис для бизнеса

Россельхозбанк открыл новый онлайн-сервис для предпринимателей. Это интернет-бухгалтерия "Моё дело".
Сервис значительно облегчает ведение бухгалтерского и налогового учета, при этом не требует специальных знаний. Также он подходит для предпринимателей с разными системами налогообложения.
В нем есть все необходимые для работы инструменты:
- автоматическая подготовка поручений для оплаты налогов и взносов;
- подготовка отчетности и расчет налогов;
- автоматическая загрузка выписки из сервисов "Банк-Клиент" и "Интернет-Клиент";
- учет сотрудников и уплата налогов.
Также здесь можно формировать и отправлять налоговую и иную отчетность через интернет в ФНС, ФСС, ПФР и Росстат. Все данные защищены и подтверждаются облачной электронной подписью по SMS без установки программного оборудования на компьютер.
По словам заместителя председателя правления АО "Россельхозбанк" Максима Любомудрова, главная задача банка – обеспечить клиентам высокий уровень обслуживания, при котором они могут сосредоточиться на развитии своего дела.
"Россельхозбанк направляет все усилия для того, чтобы стать настоящим партнером для предпринимателей, который помогает решать не только финансовые, но и технические, административные, не редко рутинные вопросы по обслуживанию бизнеса", – сказал Максим Любомудров.
Для клиентов банка действуют льготные условия использования сервиса. При первом подключении к выбранному тарифу предоставляется дополнительно три месяца бесплатного использования. Также перед подключением можно бесплатно протестировать его в течение трех дней.
Работает сервис в рамках системы дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент" и "Интернет-Клиент". Возможность предоставил один из лидеров облачных сервисов для бизнеса в России компания ООО "Моё дело".
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