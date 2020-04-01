Религия на карантине. Храмы Барнаула ограничили свою работу

Религиозные организации ограничили свою работу из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба администрации Барнаула.
Остановлены занятия в религиозных секциях, школах и кружках, а в храмах начали дистанционно принимать заявки на церковное поминовение. Персонал храмов регулярно обрабатывает всю церковную принадлежность антисептиками. При этом количество посещений сильно упало – помолиться сейчас заходят лишь единицы.
Вместе с православными храмами свою деятельность приостановили старообрядцы, Армянская церковь, баптисты, католики и евангилисты. О полном закрытии сообщает Соборная мечеть Барнаула – решение принял главный имам. Также от массовых шествий отказались и члены городского общества сознания Кришны.
Как ранее сообщал amic.ru, 29 марта патриарх Кирилл призвал верующих отказаться от посещения храмов и молиться дома.
Комментарии
Все от Бога!
Инфекция тоже.
Не соблюдать обряды предков это преступление, это не верие в Бога
перекрывают кислород бабкам!
При этом количество посещений сильно упало – помолиться сейчас заходят лишь единицы.Всё просто если чего то не могут объяснить типа кара божья (бред сивой кобылы),раньше на молнию думали что типа там какой то мужик ну или сущность какая то катается на колеснице,теперь бабки судачат что типа много безбожников стало вот этот хрендель и типа послал всякие напасти типа пандемии COVID-19 на весь мир,тоже хрень полная.Ну попы конечно теперь деньги потеряют.
пожалеть попов!
16:29
Нищий пенсионер
раньше на молнию думали что типа там какой то мужик ну или сущность какая то катается на колеснице,
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Раньше Зевс метал молнии. А кстати, где все батюшки? Попрятались?
самоизолировались самые первые)))
Храмы закрыть нужно было в первую очередь полностью для прихожан. Никак бы не оскорбили тем самым веру в бога. Пусть молятся дома. Прямое прикосновение к атрибутике храма, целование крестов и икон, прямая инфекция. Основные посетители храмов люди старше 50 лет, которые более уязвимы для короновируса.
17:10
Гость
А когда их закрыли по факту?
Молодцы!
Очень правильное решение!
Береженого - Бог бережет!
1.04.2020 16:52
- гость -
самоизолировались самые первые)))
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Вы очевидно,не помните - буквально дней 10 назад РПЦ блажила , что ограничение по части посещения Церквей , есть нарушение Конституционных прав верующих.