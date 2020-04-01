Пусто и тревожно: что происходит в городах Алтайского края в период самоизоляции

Режим всеобщей изоляции в Алтайском крае был объявлен 31 марта по указу губернатора Виктора Томенко. В регионе закрыты все развлекательные учреждения, торговые центры, кинотеатры, бары, кафе. Как ранее писал amic.ru, с 28 марта по 1 июня в Белокурихе также приостанавливается деятельность горнолыжных трасс, объектов массового отдыха, бронирование мест, прием и размещение в санаториях и гостиницах. Город-курорт практически пустует в эти дни. Редкие туристы делятся в соцсетях снимками с улиц.
Что же происходит в Белокурихе и других алтайских городах в период самоизоляции?
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку. Зачем тебе Солнце, если ты куришь Шипку? За дверью бессмысленно все, особенно — возглас счастья. Только в уборную — и сразу же возвращайся. О, не выходи из комнаты, не вызывай мотора. Потому что пространство сделано из коридора и кончается счетчиком. А если войдет живая милка, пасть разевая, выгони не ... Не выходи из комнаты; считай, что тебя продуло. Что интересней на свете стены и стула? Зачем выходить оттуда, куда вернешься вечером таким же, каким ты был, тем более — изувеченным? О, не выходи из комнаты. Танцуй, поймав, боссанову в пальто на голое тело, в туфлях на босу ногу. В прихожей пахнет капустой и мазью лыжной. Ты написал много букв; еще одна будет лишней. Не выходи из комнаты. О, пускай только комната догадывается, как ты выглядишь. И вообще инкогнито эрго сум, как заметила форме в сердцах субстанция. Не выходи из комнаты! На улице, чай, не Франция. Не будь дураком! Будь тем, чем другие не были. Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса. И. Бродский #белокуриха#курортбелокуриха#сидимдома#карантин
Бийск
Бийчане жалуются на завышенный ценник на продукты и отсутствие парацетамола в аптеках.
Камень-на-Оби
Рубцовск
Комментарии
Улицы - безлюдные? Да ну?
Такие фото в любой день можно сделать. Улицы не безлюдны. И это правильно, так как самоизоляция это не КАРАНТИН. А власти путают и передергивают эти понятия. Хрен кто меня оштрафует за выход из дома поку я не на КАРАНТИНЕ или не введен режим ЧС.
У каждого по подушкой пару лямов на мелкие расходы?
Работают все,деньги в клювике путин не принесет