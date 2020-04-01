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Паводок-2020. В Алтайском крае устанавливают дамбы и взрывают лед

, ИА "Амител"
За обстановкой на реках следят с помощью беспилотников

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Алтайском крае продолжается подготовка к началу паводка, сообщили amic.ru в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Одной из мер, направленных на минимизацию негативных последствий предстоящего весеннего половодья, стали подрывные работы на реках.

"В Поспелихинском районе на реке Поперечной 31 марта при участии сил и средств воинской части из города Алейска были проведены взрывные работы, – уточнили в ведомстве. – Цель – рыхление льда на затороопасном участке, недопущение скопления ледовых масс. В результате принятых мер ото льда очищено порядка трех тысяч квадратных метров".

Всего в регионе 25 участков рек, на которых наиболее высокий риск заторов. Ледяные пробки, образовывающиеся в этих местах, преграждают путь воде, и тогда река может выйти из берегов и затопить близлежащие территории.

Профилактические взрывы льда призваны решить эту проблему. Они регулярно используются как одна из составляющих комплекса противопаводковых мероприятий.

Другой важной мерой стала установка водоналивных дамб. Накануне 20 таких конструкций доставили в Алтайский край. 19 из них направили в Бийск. Так, 100-метровую дамбу установили, чтобы обеспечить защиту Заречья.

Ведется постоянный мониторинг паводковой обстановки, в том числе с помощью беспилотников.

"На вооружении сотрудников три беспилотных воздушных средства (2 – вертолетного типа и 1 – самолетного), которые проводят разведку территорий для составления ортофотопланов местности, а также обучают работе на беспилотниках персонал на местах", – пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В настоящее время уровень всех рек в Алтайском крае ниже критического. Подтопленных территорий нет, заверили в ведомстве.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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